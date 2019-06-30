Второй день «Дикой Мяты-2019»: мокро, громко и круто!

Фото Алексея Пирязева

В субботу на фестивальных площадках выступили более 30 исполнителей.

В тульском «Бунырёво» продолжается самый зажигательный и освежающий музыкальный фестиваль «Дикая Мята». Погода по-прежнему не радует, но дождь и слякоть только подзадоривают музыкантов и гостей.

В субботу, 29 июня, на сцены «Дикой Мяты» вышли более 30 исполнителей: легендарный Борис Гребенщиков с группой «Аквариум», Нейромонах Феофан, Дельфин, Монеточка и другие.

Сегодня пройдут заключительные концерты «Дикой Мяты». Для гостей фестиваля споют группы The Hatters, «Мумий Тролль», «Кирпичи» и другие исполнители. Самые яркие моменты второго «дикомятного» дня – в фоторепортаже Алексея Пирязева.