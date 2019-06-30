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Второй день «Дикой Мяты-2019»: мокро, громко и круто!
Фото Алексея Пирязева

Второй день «Дикой Мяты-2019»: мокро, громко и круто!

В субботу на фестивальных площадках выступили более 30 исполнителей.

В тульском «Бунырёво» продолжается самый зажигательный и освежающий музыкальный фестиваль «Дикая Мята». Погода по-прежнему не радует, но дождь и слякоть только подзадоривают музыкантов и гостей.

В субботу, 29 июня, на сцены «Дикой Мяты» вышли более 30 исполнителей: легендарный Борис Гребенщиков с группой «Аквариум», Нейромонах Феофан, Дельфин, Монеточка и другие.

Сегодня пройдут заключительные концерты «Дикой Мяты». Для гостей фестиваля споют группы The Hatters, «Мумий Тролль», «Кирпичи» и другие исполнители. Самые яркие моменты второго «дикомятного» дня – в фоторепортаже Алексея Пирязева.

Галерея
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 1
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 2
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 3
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 4
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 5
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 6
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 7
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 8
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 9
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 10
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 11
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 12
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 13
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 14
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 15
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 16
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 17
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 18
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 19
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 20
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 21
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 22
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 23
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 24
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 25
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 26
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 27
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 28
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 29
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 30
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 31
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 32
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 33
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 34
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 35
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 36
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 37
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 38
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 39
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 40
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 41
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 42
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 43
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 44
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 45
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 46
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 47
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 48
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 49
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 50
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 51
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 52
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 53
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 54
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 55
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 56
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 57
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 58
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 59
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 60
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 61
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 62
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 63
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 64
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 65
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 66
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 67
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 68
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 69
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 70
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 71
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 72
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 73
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 74
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 75
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 76
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 77
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 78
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 79
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 80
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 81
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 82
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 83
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 84
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 85
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 86
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 87
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 88
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 89
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 90
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 91
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 92
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 93
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 94
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 95
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 96
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 97
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 98
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 99
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 100
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 101
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 102
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 103
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 104
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 105
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 106
"Дикая Мята" в Бунырёво: день второй, Фото: 107
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:45 +2
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Тульская областьБунырево

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