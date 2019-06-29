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Погода в Туле 30 июня: до +22 градусов и небольшой дождь

Погода в Туле 30 июня: до +22 градусов и небольшой дождь

Синоптики обещают переменную облачность.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет переменная облачность. 

Днем местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России – 1 мм за сутки). Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью - от +5 до +10 градусов, днем - +17…до +22С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст. 

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