Погода в Туле 30 июня: до +22 градусов и небольшой дождь

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет переменная облачность.

Днем местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России – 1 мм за сутки). Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью - от +5 до +10 градусов, днем - +17…до +22С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.