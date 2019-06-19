Тульский «Арсенал» узнал соперника по Лиге Европы
25 июля и 1 августа оружейники сыграют с победителем пары «Нефтчи» (Азербайджан) – «Сперанца» (Молдавия). Первая игра пройдет в Туле.
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы. Напомним, что тульский «Арсенал» получил право выступать в этом турнире в сезоне 2019/20. Впервые в своей истории.
В ходе жеребьевки определился соперник оружейников. Им станет победитель пары «Нефтчи» (Азербайджан) – «Сперанца» (Молдавия). Эти матчи состоятся 11 и 18 июля.
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