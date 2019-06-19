Маркировать товары будут по новым правилам

19 июня председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов провел брифинг для СМИ по изменениям в правилах обязательной маркировки товаров.

Вячеслав Романов сообщил, что с 1 марта 2019 года стала обязательной маркировка сигарет и папирос (остальной табачной продукции – с 1 июля 2020 года). С 1 июля 2019 года маркируется обувь. С 1 декабря 2019 года обязательная маркировка будет введена для духов, туалетной воды, большинства товаров легкой промышленности, фотоаппаратов и шин.

Вячеслав Романов – Маркировка товара – это размещение на его упаковке или этикетке уникального кода, где зашифрована подробная информация о продукте. Код идентифицирует товар и позволяет отслеживать его движение на каждом этапе — от производства или ввоза в Россию до продажи.

По словам председателя комитета, начиная от производства и заканчивая розничной продажей все лица, участвующие в этом процессе, сканируют код и загружают сведения о товаре в единую информационную систему мониторинга оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Функции оператора данной системы выполняет Центр развития перспективных технологий, реализующий проект по созданию Единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров – «Честный ЗНАК». Для каждой товарной категории есть свой проект. Для знакомства с системой, подготовки к новому режиму работы, покупки оборудования и обучения сотрудников дается экспериментальный период. Создание такой информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке, даст ряд преимуществ.

Потребителю она обеспечит:

уверенность в том, что он покупает легальные и качественные товаров,

охрану жизни и здоровья,

инструмент общественного контроля и защиты прав.

Добросовестному бизнесу:

оптимизацию процессов и снижение издержек,

доступ к данным о движении продукции по логистической цепи.

Государству новая система принесет:

сокращение «серого» рынка и повышение производительности труда,

повышение налоговых и таможенных сборов,

экономию бюджета на обеспечение контроля товарных рынков.

С 1 февраля 2020 года предполагается ввести запрет на производство, импорт, розничную торговлю и оборот немаркированной продукции.

Также Вячеслав Романов сообщил об изменениях в законодательстве о применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Последней редакцией закона предоставляется отсрочка применения ККТ до 1 июля 2021 года для индивидуальных предпринимателей без наемных работников, которые работают в сфере услуг или реализуют товары собственного производства.