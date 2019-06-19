Читатель Myslo снял на видео браконьеров на «Золотом петушке»

Туляк снял на видео двух «рыбаков» на пруду в селе Высокое. Никого не стесняясь, белым днем, на глазах у отдыхающих они занимались установкой рыболовных сетей.

Свое возмущение происходящим пользователь Adam71 изложил в блоге «Народный журналист» на Myslo.

– Был в зоне отдыха «Золотой петушок» (пруд в селе Высокое). Что могу сказать по поводу этого места… Пляж есть, но необустроенный, на любителя. В принципе, позагорать можно, да и для детей есть отдельная зона для игр. Но сам пруд весь зарос ряской и водорослями. Но это еще не весь сюрприз.

Был на этом пруду 16 июня и наблюдал следующую картину. Двое на лодке среди бела дня, никого не боясь и не стесняясь, устанавливали сети. Помимо того, что ловля сетями считается браконьерством, так она еще и создает опасность для купающихся в этом пруду запутаться в них и пойти на дно.

По словам пользователя, спасатель на пруду и не пытался помешать установке сетей. Мужчина снял браконьеров на видео: