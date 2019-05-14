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На матче полуфинала Кубка России «Арсенал» – «Урал» ожидается аншлаг
Фото из архива Myslo.

На матче полуфинала Кубка России «Арсенал» – «Урал» ожидается аншлаг

Приходите поддержать оружейников!

Тульский «Арсенал» сразится с «Уралом» за выход в финал Кубка России. Ответный матч состоится уже завтра, 15 мая, в 19.00 на Центральном стадионе в Туле. Напомним, первая игра завершилась минимальным перевесом уральцев.

Как рассказали Myslo в пресс-службе оружейников, на матче ожидается аншлаг. В данный момент в кассах стадиона осталось очень мало билетов. Если хотите поддержать «Арсенал», поспешите!

Билеты можно приобрести в кассах стадиона сегодня с 14.00 до 19.00 и завтра с 9.00 до 19.45.

Также заветные пропуска будут разыграны в официальной группе Myslo в Instagram среди наших подписчиков. Следите за анонсами!

А пока предлагаем вам посмотреть крутой промо-ролик, который подготовил ПФК «Арсенал» к матчу с «Уралом».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:08 +4
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