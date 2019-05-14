Накануне в Новомосковске убили молодого мужчину

13 мая в Новомосковске вблизи дома №8 по ул. Кукунина было обнаружено тело 24-летнего мужчины с видимыми признаками насильственной смерти — колото-резаным ранением грудной клетки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

– Следователь совместно со следователем-криминалистом следственного управления осмотрели место происшествия, тело потерпевшего, назначили судебно-медицинскую экспертизу и ряд иных экспертных исследований, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Личность и местонахождение подозреваемого установили сотрудники Росгвардии.

– На пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии по г. Новомосковску поступила информацию о том, что неизвестный нанес ножевые ранения мужчине, вследствие чего он скончался. На место происшествия незамедлительно были направлены экипажи групп задержания Росгвардии. Уточнив приметы подозреваемого, сотрудники выдвинулись на розыск.

Около полуночи в соседнем дворе росгвардейцы обнаружили подходящего под ориентировку гражданина. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, применив спецсредство, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Им оказался 26-летний местный житель. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.