Полуфинал Кубка: ВАР-шоу и безголевой «Арсенал»

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«Урал» – «Арсенал» – 1:0 (1:0).

Гол: Панюков (18).

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Мохаммед, Ткачев (Берхамов, 59), Горбатенко (Лесовой, 80), Мирзов, Бакаев (Кангва, 73), Джорджевич.

Предупреждены: Поляков, Страндберг – Мохаммед, Берхамов.

Удалены: Бумаль (65, агрессивное поведение) – Григалава (85, агрессивное поведение).

Судья – Алексей Еськов (Москва).

3 апреля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

Полуфинал Кубка для «Арсенала» – само по себе достижение. Но, конечно, аппетит приходит во время игры. Ведь полуфинал – это всего лишь высшее достижение, а участие в финальном матче, или даже победа в нем – это история. А то и с прописной буквы – История. Факт, который навсегда останется фактом. Но для этого надо выйти победителем из двухматчевого противостояния с «Уралом».

Команда из Екатеринбурга – традиционно неудобный для нас соперник. Чего стоит только поединок первого круга в чемпионате, когда вроде бы тульская команда должна была как минимум набирать очки, а в итоге еще и проиграла. Да и для хозяев эта игра такой же шанс войти в историю, они этого хотят не меньше, уж точно.

Если говорить об итоговом результате, то все решил эпизод в начале матча, когда контратака три в три, вроде бы не сулящая больших проблем гостям, завершилась голом. Все, конечно, началось с хитрющего паса с фланга Бикфалви, после которого Димитров оказался прямо против ворот, но в спешке ударил нехитро. Нигматуллин этот мяч парировал, однако первым на добивании был Панюков, с ударом которого голкипер туляков уже не справился.

Даже при пропущенном голе «Арсенал» в первом тайме смотрелся интереснее, чем после перерыва. Вероятно, еще и по той причине, что хозяева тоже пытались организовывать свои атаки, и туляки были в своей стихии – могли организовывать моментальные контрвыпады. При этом фланг, на котором действовал Мирзов, был заметно активнее бакаевского. Мирзову, правда, все девяносто минут явно не хватало длины поля, однако несколько очень опасных атак с его помощью пришли. В одном из случаев он вообще наносил удар практически с убойной позиции, но, по-видимому, немного не дотянулся до мяча, и тот неспешно полетел мимо ворот.

А во втором тайме случилась настоящая история. Впервые в России была использована система ВАР – видеоповторов. На 60-й минуте единоборство Берхамова и игрока хозяев Бумаля привело к конфликту. Берхамов безусловно придерживал соперника за футболку, а игрок «Урала», недовольный этим, отмахнулся локтем по лицу соперника. Сначала один раз, потом, видимо, на бис, другой. Все это происходило на глазах арбитра Алексея Еськова, почему-то оценившего двойную отмашку локтем всего лишь на желтую карточку. Потом, видимо, возникла какая-то буча, и арбитру пришлось сначала советоваться по радиосвязи с помощником, потом тащиться к экрану и смотреть эпизод самому. После чего он вынужден был предъявить игроку красную карточку. Бумаль в сердцах снял с головы повязку, испортив модную прическу, которой очень выделялся на поле, и отправился в раздевалку.

В этот момент подумалось вот о чем – зачем нам вообще система ВАР? Ну в самом деле: на глазах арбитра, в нескольких метрах, игрок хозяев дважды отмахивается локтем, а главный судья не в силах правильно оценить этот эпизод? Не смешите. Если, предположим, он его не видел бы вовсе, то и желтую карточку не стал бы доставать из кармана. А если видел, то где его судейская принципиальность? Для этого что, надо всякий раз телевизор смотреть?

Дело не в том, что решение должно было быть принято в пользу «Арсенала». Просто, получается, система ВАР нужна нашим судьям для того, чтобы выполнять свою непосредственную работу – принимать решение, и иногда не в пользу хозяев или топ-клубов. А в некоторых случаях иметь индульгенцию перед отдельными клубами, принимая решения не в их пользу.

Смешнее наших российских судей могут быть только российские телекомментаторы, которые сначала в два голоса убеждали, что нарушение Бумаля тянет всего лишь на желтую, а потом перестроились, и уже до конца матча восхваляли Еськова за справедливое удаление и неслыханную принципиальность. Впрочем, от людей, которые в начале матча вывели потрясающее философское наблюдение, что «Арсенал» специально готовился к матчу с «Уралом» и изучал соперника, да еще и с помощью Валерия Климова, который недавно закончил играть и помнит все слабые и сильные стороны футболистов по своей игроцкой карьере, большего и не стоит ждать.

Тем более, что ближе к финалу у них появился повод еще раз вспомнить о высокой квалификации Еськова – когда при первой же возможности тот без всякого ВАР, ни секунды не раздумывая (в случае с Бумалем на это ушло более четырех минут) уравнял составы и показал прямую красную Григалаве.

Но, что в большинстве, что в равных составах у «Арсенала» особо не было возможностей сравнять счет, так что в итоге все завершилось закономерно. «Арсенал» проиграл битву, но еще не войну – ответный матч пройдет в середине мая в Туле. Там-то и посмотрим, кто кого.