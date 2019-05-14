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Рано утром на ул. Ушинского в Туле произошел пожар: фото очевидцев
Фото ЛёляЛори

Рано утром на ул. Ушинского в Туле произошел пожар: фото очевидцев

На месте происшествия работали два пожарных расчета.

Утром 14 мая во дворе одного из частных домов по ул. Ушинского в Туле произошел пожар. Об этом корреспонденту Myslo сообщила пользователь портала ЛёляЛори. Фото возгорания было сделано примерно в 5.30.
 

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что горел строительный мусор на площади 25 кв. м. Пострадавших нет.  

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:13 +4
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