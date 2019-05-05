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«Арсенал» сделал «Зенит» чемпионом России. Большой фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

«Арсенал» сделал «Зенит» чемпионом России. Большой фоторепортаж

Это была очень крутая проверка на запас прочности нынешнего «Арсенала».

Почти 18 тысяч зрителей, прекрасный майский вечер, задорный рокабилли в фан-зоне перед матчем от тульской группы Stressor – что еще надо для прекрасного настроения? Ну конечно же четвертого подряд скальпа, снятого дома «Арсеналом» с одного из российских грандов. После «Зенита», ЦСКА и «Спартака» команда из оружейной столицы заставила капитулировать действующего, во всяком случае, к стартовому свистку, чемпиона России – московский «Локомотив».

 

«Арсенал» – «Локомотив» – 2:0 (1:0).

Голы: Бакаев (24), Джорджевич (59).

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Костадинов (Аджоев, 90), Горбатенко (Денисов, 90), Кангва, Бакаев, Ткачев, Джорджевич (Володько, 76).

Предупреждены: Костадинов – Эдер, Баринов.

Судья – Евгений Турбин (Дмитров).

4 мая. Тула. Центральный стадион.

 

Это была очень крутая проверка на запас прочности нынешнего «Арсенала». И не только потому, что «Локомотив» перед матчем в Туле сохранял теоретические шансы на золотые медали и вообще борется за прямой выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Главная проблема была в другом. На матч с железнодорожниками «Арсенал» получил серьезные пробоины в составе. Не играл из-за дисквалификации Кадири, получили травмы Комбаров, Мирзов, Берхамов – все это системообразующие игроки для нынешнего состава. Плюс восстанавливаются после травмы блеснувший в одном матче Коне и Михаил Левашов. В итоге получается половина команды – для клуба, не привыкшего сорить деньгами на игроков, очень непростое испытание.

Хотя в числе одиннадцати футболистов стартового состава все равно были те, кто весь сезон входит в основную обойму. Вот только маневра со скамейки запасных у Черевченко уже практически не было – там были сплошь те, кто уже подзависли в этом году в числе дублеров. Другое дело у Семина. Захромал в первом тайме Тарасов – вместо него вышел Чорлука. Попросил замены Фарфан, «Локомотив» мог позволить себе выпустить не Смолова, а Кварацхелию.

Игорь Черевченко, правда, после матча пояснил, что Мирзова и Берхамова при большом желании можно было и выпустить, но с риском потерять этих игроков до конца сезона. Поэтому решили сделать паузу и дать возможность полностью восстановиться.

Единственный плюс этой ситуации: мы наконец-то увидели в деле еще одного новобранца, призванного в Тулу нынешней зимой – белоруса Максима Володько. Он вышел на замену во втором тайме и понравился как минимум своей самоотдачей. Старался на своем левом фланге, лез во все единоборства. В одном из моментов, получив не очень удобную передачу от Кангвы в штрафной гостей, успел подкатиться под мяч и заработал угловой.

То, что отсутствие ключевых игроков практически не ощущалось – свидетельство наличия того самого командного духа, когда один за всех. А еще хорошей физической подготовки. Провести все девяносто минут с предельной концентрацией против тяжелого и мастеровитого соперника – очень непросто. Ведь временами у ворот «Арсенала» было очень жарко, особенно в начале второго тайма, на который «Локомотив» вышел как на последний бой.

Мячи в штрафную «Арсенала» доставлялись на такой высоте, что практически каждая передача несла явную угрозу. Нигматуллину выходить на такие навесы было крайне сложно – мало того, что мяч летит на неудобной высоте, еще и в штрафной постоянное скопление игроков – и своих, и чужих. В некоторых случаях он был небезупречен на выходах, однако мяч в ворота не залетал, значит, вратарь все делал правильно. Тем более, что ключевой эпизод встречи случился как раз не без ошибки защиты и вратаря гостей. Когда казалось, что оборона «Арсенала» под таким яростным натиском вот-вот дрогнет, последовал очередной вынос подальше от ворот, на который коршуном налетел Джорджевич, и заставил Кверквелию неловко отбросить мяч назад вратарю. Джорджевич мяч перехватил, убежал от бросившегося к нему в ноги Гильерме и закатил мяч в пустые ворота. 2:0 в Туле в этом сезоне не отыгрываются.

Джорджевич традиционно провел очень хороший матч. В первом тайме, правда, видимо отметился лишь неловким полетом в попытке ударить через себя, а затем и ударом с линии штрафной в облака, но именно его настойчивость так загоняла оборону гостей, что привела к роковой для «Локомотива» осечке. При этом первый забитый мяч случился как раз также при активном участии Джорджевича. Именно он сделал передачу на Горбатенко, рванувшись тут же к нему под вероятный ответный пас, и за нападающим «Арсенала» последовали сразу три игрока железнодорожников. А Горбатенко тем временем сделал передачу в противоход в свободную зону на открывавшегося Бакаева. Почему-то этот момент все наперебой трактуют, что, мол, поехала нога у Рыбуса, который не сумел прервать пас. Но она потому и поехала, что для Рыбуса этот пас тоже был в противоход – поляк вместе с остальными начал движение в сторону Джорджевича. Он сделал что успел – подставил ногу, чтобы прервать проникающий пас в штрафную. Тут уже проявил мастерство Бакаев, в доли секунды оказавшийся у мяча и по дуге отправив его в дальний угол по неберующейся для Гильерме траектории.

При такой колоссальной зрительской поддержке «Арсенал» и не мог проиграть. Но, конечно, самый главный вопрос сейчас: что это вообще происходит? Можно случайно выиграть один раз, другой, но наша беспроигрышная серия этой весной – следствие каких-то глубинных процессов. Ведь обыгрываются команды, собранные из довольно дорогих, а значит классных по меркам РПЛ футболистов. «Спартак», кстати, битый нами не так давно, в этом туре показал именно класс своих футболистов, когда один-единственный мастерский удар Фернандо при абсолютно равной игре решил судьбу матча в Екатеринбурге. То, что туляки успешно противостоят лучшим командам чемпионата России – свидетельство того, что мы уже и сами не лыком шиты, хоть фамилии игроков «Арсенала» не настолько раскручены, как у команд лидирующей группы.

Есть и еще один фактор. Почему-то забытая и непопулярная сейчас формула «порядок бьет класс». Непопулярная, поскольку нам последнее время упорно втирают, что в футбол играют деньги, бюджеты. Отчасти, конечно, это так. Мы сами уже заходили когда-то в премьер-лигу с голой попой, и помним, что из этого вышло. Но чтобы порядок бил класс надо терпеливо и много работать. И «Арсенал» действительно ведь в этом сезоне заметно прогрессирует как команда. Работу эту начал прошлым летом Олег Кононов, и успешно продолжил сейчас Игорь Черевченко. При обоих специалистах тульскую команду отличает яркий игровой стиль – она поймала кураж, не бьется за очки, а играет в футбол. Именно это и приносит результат.

Жаль, конечно, что «Спартак» все-таки выиграл в Екатеринбурге, и не дал нам подняться на чистое пятое место, но чемпионат ведь еще продолжается. Пока же «Арсенал» продолжает переписывать клубные рекорды и делать подарки друзьям. Победой над «Локомотивом» тульский клуб принес долгожданное чемпионство питерскому «Зениту» и Артему Дзюбе, для которого за всю его тринадцатилетнюю профессиональную карьеру это первые золотые медали чемпиона России. Думается, вспоминая прошлогоднюю прекрасную игру Дзюбы за «Арсенал», очень многие в Туле порадуются его сегодняшнему успеху.

Хотя сейчас Дзюба для нас уже прошлое. А настоящее – очень неласковый май, в котором тульская команда продолжает борьбу на двух фронтах. Есть возможность побороться за высокое место в чемпионате страны, да и до финала Кубка России рукой подать. В общем, будет интересно.

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«Арсенал» сделал «Зенит» чемпионом России, Фото: 187
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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 10:49 +2
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