«Арсенал» сделал «Зенит» чемпионом России. Большой фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

Почти 18 тысяч зрителей, прекрасный майский вечер, задорный рокабилли в фан-зоне перед матчем от тульской группы Stressor – что еще надо для прекрасного настроения? Ну конечно же четвертого подряд скальпа, снятого дома «Арсеналом» с одного из российских грандов. После «Зенита», ЦСКА и «Спартака» команда из оружейной столицы заставила капитулировать действующего, во всяком случае, к стартовому свистку, чемпиона России – московский «Локомотив».

«Арсенал» – «Локомотив» – 2:0 (1:0).

Голы: Бакаев (24), Джорджевич (59).

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Костадинов (Аджоев, 90), Горбатенко (Денисов, 90), Кангва, Бакаев, Ткачев, Джорджевич (Володько, 76).

Предупреждены: Костадинов – Эдер, Баринов.

Судья – Евгений Турбин (Дмитров).

4 мая. Тула. Центральный стадион.

Это была очень крутая проверка на запас прочности нынешнего «Арсенала». И не только потому, что «Локомотив» перед матчем в Туле сохранял теоретические шансы на золотые медали и вообще борется за прямой выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Главная проблема была в другом. На матч с железнодорожниками «Арсенал» получил серьезные пробоины в составе. Не играл из-за дисквалификации Кадири, получили травмы Комбаров, Мирзов, Берхамов – все это системообразующие игроки для нынешнего состава. Плюс восстанавливаются после травмы блеснувший в одном матче Коне и Михаил Левашов. В итоге получается половина команды – для клуба, не привыкшего сорить деньгами на игроков, очень непростое испытание.

Хотя в числе одиннадцати футболистов стартового состава все равно были те, кто весь сезон входит в основную обойму. Вот только маневра со скамейки запасных у Черевченко уже практически не было – там были сплошь те, кто уже подзависли в этом году в числе дублеров. Другое дело у Семина. Захромал в первом тайме Тарасов – вместо него вышел Чорлука. Попросил замены Фарфан, «Локомотив» мог позволить себе выпустить не Смолова, а Кварацхелию.

Игорь Черевченко, правда, после матча пояснил, что Мирзова и Берхамова при большом желании можно было и выпустить, но с риском потерять этих игроков до конца сезона. Поэтому решили сделать паузу и дать возможность полностью восстановиться.

Единственный плюс этой ситуации: мы наконец-то увидели в деле еще одного новобранца, призванного в Тулу нынешней зимой – белоруса Максима Володько. Он вышел на замену во втором тайме и понравился как минимум своей самоотдачей. Старался на своем левом фланге, лез во все единоборства. В одном из моментов, получив не очень удобную передачу от Кангвы в штрафной гостей, успел подкатиться под мяч и заработал угловой.

То, что отсутствие ключевых игроков практически не ощущалось – свидетельство наличия того самого командного духа, когда один за всех. А еще хорошей физической подготовки. Провести все девяносто минут с предельной концентрацией против тяжелого и мастеровитого соперника – очень непросто. Ведь временами у ворот «Арсенала» было очень жарко, особенно в начале второго тайма, на который «Локомотив» вышел как на последний бой.

Мячи в штрафную «Арсенала» доставлялись на такой высоте, что практически каждая передача несла явную угрозу. Нигматуллину выходить на такие навесы было крайне сложно – мало того, что мяч летит на неудобной высоте, еще и в штрафной постоянное скопление игроков – и своих, и чужих. В некоторых случаях он был небезупречен на выходах, однако мяч в ворота не залетал, значит, вратарь все делал правильно. Тем более, что ключевой эпизод встречи случился как раз не без ошибки защиты и вратаря гостей. Когда казалось, что оборона «Арсенала» под таким яростным натиском вот-вот дрогнет, последовал очередной вынос подальше от ворот, на который коршуном налетел Джорджевич, и заставил Кверквелию неловко отбросить мяч назад вратарю. Джорджевич мяч перехватил, убежал от бросившегося к нему в ноги Гильерме и закатил мяч в пустые ворота. 2:0 в Туле в этом сезоне не отыгрываются.

Джорджевич традиционно провел очень хороший матч. В первом тайме, правда, видимо отметился лишь неловким полетом в попытке ударить через себя, а затем и ударом с линии штрафной в облака, но именно его настойчивость так загоняла оборону гостей, что привела к роковой для «Локомотива» осечке. При этом первый забитый мяч случился как раз также при активном участии Джорджевича. Именно он сделал передачу на Горбатенко, рванувшись тут же к нему под вероятный ответный пас, и за нападающим «Арсенала» последовали сразу три игрока железнодорожников. А Горбатенко тем временем сделал передачу в противоход в свободную зону на открывавшегося Бакаева. Почему-то этот момент все наперебой трактуют, что, мол, поехала нога у Рыбуса, который не сумел прервать пас. Но она потому и поехала, что для Рыбуса этот пас тоже был в противоход – поляк вместе с остальными начал движение в сторону Джорджевича. Он сделал что успел – подставил ногу, чтобы прервать проникающий пас в штрафную. Тут уже проявил мастерство Бакаев, в доли секунды оказавшийся у мяча и по дуге отправив его в дальний угол по неберующейся для Гильерме траектории.

При такой колоссальной зрительской поддержке «Арсенал» и не мог проиграть. Но, конечно, самый главный вопрос сейчас: что это вообще происходит? Можно случайно выиграть один раз, другой, но наша беспроигрышная серия этой весной – следствие каких-то глубинных процессов. Ведь обыгрываются команды, собранные из довольно дорогих, а значит классных по меркам РПЛ футболистов. «Спартак», кстати, битый нами не так давно, в этом туре показал именно класс своих футболистов, когда один-единственный мастерский удар Фернандо при абсолютно равной игре решил судьбу матча в Екатеринбурге. То, что туляки успешно противостоят лучшим командам чемпионата России – свидетельство того, что мы уже и сами не лыком шиты, хоть фамилии игроков «Арсенала» не настолько раскручены, как у команд лидирующей группы.

Есть и еще один фактор. Почему-то забытая и непопулярная сейчас формула «порядок бьет класс». Непопулярная, поскольку нам последнее время упорно втирают, что в футбол играют деньги, бюджеты. Отчасти, конечно, это так. Мы сами уже заходили когда-то в премьер-лигу с голой попой, и помним, что из этого вышло. Но чтобы порядок бил класс надо терпеливо и много работать. И «Арсенал» действительно ведь в этом сезоне заметно прогрессирует как команда. Работу эту начал прошлым летом Олег Кононов, и успешно продолжил сейчас Игорь Черевченко. При обоих специалистах тульскую команду отличает яркий игровой стиль – она поймала кураж, не бьется за очки, а играет в футбол. Именно это и приносит результат.

Жаль, конечно, что «Спартак» все-таки выиграл в Екатеринбурге, и не дал нам подняться на чистое пятое место, но чемпионат ведь еще продолжается. Пока же «Арсенал» продолжает переписывать клубные рекорды и делать подарки друзьям. Победой над «Локомотивом» тульский клуб принес долгожданное чемпионство питерскому «Зениту» и Артему Дзюбе, для которого за всю его тринадцатилетнюю профессиональную карьеру это первые золотые медали чемпиона России. Думается, вспоминая прошлогоднюю прекрасную игру Дзюбы за «Арсенал», очень многие в Туле порадуются его сегодняшнему успеху.

Хотя сейчас Дзюба для нас уже прошлое. А настоящее – очень неласковый май, в котором тульская команда продолжает борьбу на двух фронтах. Есть возможность побороться за высокое место в чемпионате страны, да и до финала Кубка России рукой подать. В общем, будет интересно.