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Погода в Туле 5 мая: до +25 градусов, гроза и порывистый ветер

Погода в Туле 5 мая: до +25 градусов, гроза и порывистый ветер

Синоптики обещают переменную облачность, атмосферное давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе сохранится переменная облачность.

Местами небольшой дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм за сутки), днём местами гроза. Ветер южной четверти 5-10 м/с, днём порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +4 до +9 градусов, днём – от +19 до +25. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +2
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