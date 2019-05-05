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В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы
Фото Сергея Старикова.

В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы

На время ее проведения в центре города ограничено движение.

В этом году в параде примут участие порядка 1 200 человек и более 70 единиц техники. Традиционно будет продемонстрировано вооружение, созданное на предприятиях Тулы, в том числе, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», радиолокационные системы, противотанковые ракетные комплексы «Фагот» и «Корнет».

 

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В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 1
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 2
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 3
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 4
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 5
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 6
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 7
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 8
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 9
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 10
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 11
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 12
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 13
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 14
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 15
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 16
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 17
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 18
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 19
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 20
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 21
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 22
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 23
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 24
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 25
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 26
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 27
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 28
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 29
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 30
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 31
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 32
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 33
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 34
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 35
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 36
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 37
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 38
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 39
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 40
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 41
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 42
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 43
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 44
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 45
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 46
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 47
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 48
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 49
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 50
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 51
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 52
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 53
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 54
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 55
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 56
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 57
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 58
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 59
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 60
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 61
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 62
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 63
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 64
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 65
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 66
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 67
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 68
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 69
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 70
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 71
В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы, Фото: 72
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:27 +1
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