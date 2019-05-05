В Туле проходит генеральная репетиция парада Победы

Фото Сергея Старикова.

На время ее проведения в центре города ограничено движение.

В этом году в параде примут участие порядка 1 200 человек и более 70 единиц техники. Традиционно будет продемонстрировано вооружение, созданное на предприятиях Тулы, в том числе, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», радиолокационные системы, противотанковые ракетные комплексы «Фагот» и «Корнет».