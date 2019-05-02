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Президент «Арсенала» Гурам Аджоев: «У нас нет денег на новичков»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев: «У нас нет денег на новичков»

«Берем в аренду тех, кто чем-то не устраивает другие клубы».

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в интервью изданию «Спорт день за днем» рассказал о трансферной кампании клуба, о развитии инфраструктуры, о еврокубках и о многом другом.

- Считаю, нам удалось собрать сильную команду профессионалов. Скажем, наш селекционный штаб отслеживает футболистов по всему миру. Работают круглосуточно, отбирают кандидатуры, чтобы мне было легче принимать окончательное решение по трансферам, — рассказал Гурам Захарович.

Несмотря на это, в «Арсенале» развивается инфраструктура.

- Шаг за шагом мы двигаемся в нужном направлении, за что опять же надо поблагодарить губернатора. Последний пример: у детской академии не было автобуса. Пришлось побеспокоить Алексея Геннадьевича, тот нашел людей, которые проспонсировали покупку. Теперь дети смогут добираться на выездные матчи, будет легче планировать поездки, не придется всякий раз арендовать автобусы. Также на территории основного стадиона укладываем второе искусственное поле, станем использовать его для молодежной команды, для академии.

В команде много арендованных футболистов. Летом будет сложно удержать, например, Джорджевича или Мирзова. Почему же клуб не откажется от аренды в пользу подписания полноценных контрактов?

- У нас все три года, что я работаю в Туле, нулевой бюджет на трансферы. Все средства уходят на зарплаты, премиальные, перелеты, проживание, работу офиса, академии и т. д. И мы очень благодарны губернатору Тульской области Алексею Дюмину за то, что клуб крепко стоит на ногах в финансовом плане. Но на новичков у нас денег нет. А бесплатно сильного футболиста найти крайне трудно — их разбирают более богатые конкуренты, они просят серьезные подъемные. Вот и берем в аренду тех, кто чем-то не устраивает другие клубы.

«Арсенал» сейчас находится на шестом месте в турнирной таблице. Стремится ли команда в еврокубки?

- Аппетит приходит во время еды. Мы знаем, где располагаемся в таблице, но лишний груз на свои плечи не взваливаем, не говорим на всех углах о том, что обязательно должны быть в пятерке. У нас подход простой: на каждый матч будем выходить играть на победу. А что из этого выйдет, узнаем уже через месяц, — говорит Гурам Аджоев.

- У нас нет задачи в обязательном порядке сегодня-завтра играть в Европе. Зачем? Зайти на одну игру и сразу вылететь? Сейчас мы закладываем фундамент, готовим плацдарм для выхода на новый уровень. Должна быть готова инфраструктура. А потом уж и о еврокубках можно будет всерьез говорить. Я там был с московским «Динамо», мы выходили в весеннюю часть, понимаю, что это такое.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:25 +3
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