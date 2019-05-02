Туляки могут помочь бездомным животным

Волонтеры собирают корма для кошек и собак, средства от блох и клещей, витамины и др.

Тульские волонтеры обращаются за помощью к тулякам в сборе кормов, лекарств, витаминов и других полезных вещей для бездомных животных. Активисты проводят акцию под девизом «Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие».

Пункт сбора открыт в МЦ «Родина» (пр. Ленина, 20). Он работает ежедневно с 10.00 до 20.00.

Необходимы:

корма для собак и кошек (консервы и сухие корма любых марок и в любом количестве), можно вскрытые упаковки, например, корм, который не подошел или не понравился вашему питомцу,

крупы, макароны, консервированная тушенка в банках,

средства от блох, клещей и глистов для собак и кошек (капли, таблетки и ошейники),

лакомства,

витамины и ветпрепараты (которые хранятся без холодильника), шприцы,

предметы гигиены (впитывающие пеленки, наполнители для лотков) и грумминга (чесалки, пуходерки), поводки, ошейники, игрушки,

переноски, лотки, лежанки (можно б/у).

большие мешки для мусора, большие миски, кастрюли, тазики, емкости для воды, дезинфицирующие средства и т. д.

Собранные подарки будут переданы животным, находящимся в клиниках на лечении, на временных передержках и животным, живущим на улице.