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Туляки могут помочь бездомным животным

Туляки могут помочь бездомным животным

Волонтеры собирают корма для кошек и собак, средства от блох и клещей, витамины и др.

Тульские волонтеры обращаются за помощью к тулякам в сборе кормов, лекарств, витаминов и других полезных вещей для бездомных животных. Активисты проводят акцию под девизом «Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие».

Пункт сбора открыт в МЦ «Родина» (пр. Ленина, 20). Он работает ежедневно с 10.00 до 20.00.

Необходимы:

  • корма для собак и кошек (консервы и сухие корма любых марок и в любом количестве), можно вскрытые упаковки, например, корм, который не подошел или не понравился вашему питомцу,
  • крупы, макароны, консервированная тушенка в банках,
  • средства от блох, клещей и глистов для собак и кошек (капли, таблетки и ошейники),
  • лакомства,
  • витамины и ветпрепараты (которые хранятся без холодильника), шприцы,
  • предметы гигиены (впитывающие пеленки, наполнители для лотков) и грумминга (чесалки, пуходерки), поводки, ошейники, игрушки,
  • переноски, лотки, лежанки (можно б/у).
  • большие мешки для мусора, большие миски, кастрюли, тазики, емкости для воды, дезинфицирующие средства и т. д.

Собранные подарки будут переданы животным, находящимся в клиниках на лечении, на временных передержках и животным, живущим на улице.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:05 +8
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