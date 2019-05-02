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МИД Узбекистана выразил соболезнования родным убитой в Узловой женщины-кассира

МИД Узбекистана выразил соболезнования родным убитой в Узловой женщины-кассира

Жестокое убийство случилось в одном из супермаркетов 29 апреля.

Консульско-правовой департамент МИД Республики Узбекистана выразил соболезнования родным и близким убитой в Тульской области Умиды Эгамуротовой.

- Данный трагический инцидент находится на контроле Консульского отдела Посольства, в том числе с целью оказания содействия в транспортировке тела погибшей в Сурхандарьинскую область, — опубликовано на сайте ведомства.

Напомним, зверское убийство случилось 29 апреля в Узловой в одном из супермаркетов. Местный 34-летний житель Андрей Калинин зашел в магазин, где Умида работала кассиром, и напал на нее с ножом. Женщина получила не менее 20 ударов. Преступник скрылся, а потерпевшая скончалась в больнице.


Зверскую расправу над беззащитной женщиной зафиксировала камера видеонаблюдения.
Полицейские объявили в регионе план «Перехват». Убийца был задержан. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
 

У погибшей женщины осталось трое детей.

Подробнее об этой жуткой истории читайте в нашей специальной статье здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:46 +3
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