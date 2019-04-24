«Спартак» разгромил молодежку «Арсенала» – 5:0
Москвичи забили пять безответных мячей в ворота тульской команды.
В Туле завершился матч молодежного первенства между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком». Гости забили в ворота команды Гаранина пять безответных мячей.
Голы забивали Моргунов, Данилин, Литвинов и дубль на счету Маркитесова.
Напомним, основные команды «Арсенала» и «Спартака» сыграют завтра, 25 апреля, в 20.30 на Центральном стадионе в Туле.
«Арсенал»-мол. — «Спартак»-мол. — 0:5 (0:2)
24 апреля. Тула.
Голы: Моргунов (26, 0:1), Маркитесов (33, 0:2), Данилин (47, 0:3), Маркитесов (57, 0:4), Литвинов (75, 0:5).
«Арсенал»-мол.: Миронов, Иванов, Осипов, Крикуненко, Родинков, Клементьев (Н.Мельников, 16), Гребенщиков (Николаев, 56), Ильин (Лаптев, 58), Ивакин (Сулаквелидзе, 60), Аджоев (Крохин, 46), Максименко (Павлов, 66).
«Спартак»-мол.: Поплевченков (Ярусов, 84), Мохбалиев, Васильев (Митрога, 58), Горбулин, Прошляков (Репях, 77), Литвинов, Маркитесов (Мазуров, 72), Сунгатулин (Калачевский, 66), Данилин, Оганесян (С.Мельников, 64), Моргунов.
Предупреждения: Мохбалиев (37), Ивакин (58).