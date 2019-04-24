Производство Haval в Тульской области: стали известны все характеристики кроссовера Haval F7

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Haval F7 уже может выйти на российский рынок. С 19 апреля на кроссовер действует ОТТС — Одобрение типа транспортного средства. Документ опубликован в открытой базе Росстандарта, посмотреть его можно здесь.

Одобрение было получено 22 апреля от ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», в качестве сборочного завода указано предприятие в Узловском районе Тульской области. Об этом сообщает Российская газета.

Документ дает право на производство и продажу автомобилей на территории России, а заодно рассекречивает технические характеристики автомобиля, которые до последнего времени были известны не в полном объеме.

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ОТТС на Haval F7 предусматривает выпуск четырех модификаций автомобиля с передним и полным приводом. Речь идет о турбомоторах Great Wall — объемом 1,5 и 2,0 литра мощностью 149,5 л.с. и 190 л.с. соответственно, работающих на бензине не ниже А-95.

Агрегатироваться они будут с «роботом» с двумя сцеплениями DCT-7 собственного производства. Передняя подвеска — независимая типа Макферсон, задняя — двухрычажная независимая. Все тормоза — дисковые. Шины будут двух типоразмеров — R17 и R19. Запасное колесо будет временным.

В списке опций значатся, в частности, подогрев передних сидений, парктроник с камерой заднего вида, системы ABS, EBD, TCS, ESC, BAS, EPB и HDC, а также экстренного торможения, бесключевой доступ, датчик дождя, «мультируль», подушки безопасности для обоих рядов, система мониторинга давления воздуха в шинах, система громкой связи Bluetooth.

Отдельно прописаны так называемые опции «по заказу». Это, например, подогрев задних сидений, люк с электроприводом, «противотуманки», ксеноновые фары, обогрев наружных зеркал с электроприводом, круиз-контроль, кожаные кресла с электроприводом, вентиляция сидений первого ряда, круговой обзор на 360 градусов, функция «Проводи домой», контроль дистанции, обогрев передних стеклоочистителей и светодиодный «стоп-сигнал».

Напомним, официально завод в Тульской области будет открыт в июне. Однако автомобили там уже выпускают. Первые из них пойдут в дилерские центры уже после майских праздников. Цены на кроссоверы пока держат в секрете.