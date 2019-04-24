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Водитель из Тулы пырнул ножом и ограбил жителя Калуги. Видео

Водитель из Тулы пырнул ножом и ограбил жителя Калуги. Видео

Полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемый пытался скрыться в Туле, но был задержан.

В ночь на 13 апреля в дежурную часть УМВД России по г. Калуге поступило сообщение о разбойном нападении на жителя Калуги. Инцидент между молодыми людьми произошел на улице Тульской около одного из питейных заведений.

Подвыпивший 27-летний потерпевший вышел из кафе и хотел было пойти домой. В этот момент к нему подошел молодой человек и, держа в руках нож, потребовал передать ему все ценное, что у того было с собой. В результате конфликта потерпевшему было причинено два ножевых ранения в область брюшной полости. Предметом преступного посягательства злоумышленника стал мобильный телефон стоимостью 6100 рублей.

Подозреваемый с места преступления скрылся, а потерпевший был доставлен в реанимационное отделение медицинского учреждения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Калужской области во взаимодействии с коллегами УМВД России по Тульской области на территории регионального центра. Им оказался житель Тулы 1991 года рождения,. На данный момент он доставлен в городской отдел полиции Калуги.

Как пояснил задержанный, основным местом работы его является частная компания по осуществлению грузопассажирских перевозок. В день совершения преступления он приехал в Калугу, где отдыхал в компании своих знакомых. Причину совершения противоправного деяния он не пояснил, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С места преступления оперативниками изъяты записи камер видеонаблюдения, которые переданы для изучения в следственное подразделение. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:19 0
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