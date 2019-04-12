Дублеры «Арсенала» обыграли «Урал»– 5:3

Фото пресс-службы «Арсенала».

Для нашей молодежки эта победа стала пятой подряд.

12 апреля на Косой Горе сыграли молодежные команды «Арсенала» и «Урала». Оружейники открыли счет уже на третьей минуте — после стандарта Крикуненко со второй попытки «распечатал» ворота уральцев.

Несмотря на то, что подопечные Вадима Гаранина владели преимуществом, футболисты «Урала» смогли сравнять счет через 20 минут.

После перерыва тренер оружейников сделал сразу три замены. И это принесло свои плоды. На 51-й минуте Крохин, находясь правее центра штрафной, забил гол эффектным ударом.

На 64-й минуте арбитр усмотрел нарушение Клементьева в штрафной в борьбе с оппонентом и назначил пенальти. Капитан уральцев Галимов пробил впритирку со штангой — 2:2. Затем в ворота арсенальцев влетел и третий гол.

На 73-й минуте Максименко ударом с близкого расстояния восстановил равновесие — 3:3.

Под занавес второго тайма арсенальцы забили еще два мяча в ворота «Урала». В итоге — 5:3 в нашу пользу.

статистика

«Арсенал»-мол. — «Урал»-мол. — 5:3

Голы: Крикуненко (3, 1:0), Татаринов (23, 1:1), Крохин (51, 2:1), Галимов (64, с пенальти, 2:2), Татаринов (71, 2:3), Максименко (73, 3:3), Максименко (80, 4:3), Ильин (83, 5:3).

«Арсенал»-мол.: Миронов, Иванов (Родинков, 88), Осипов, Крикуненко, Клементьев, Мельников (Левшук, 86), Гребенщиков (Николаев, 46), Куль (Лобанов, 46), Ивакин (Ильин, 60), Аджоев (Крохин, 46), Максименко (Лаптев, 84).

«Урал»-мол.: Полетаев, Татаринов, Любухин, Волчков (Корюков, 69), Маковский (Куштин, 62), Галимов (Давлетшин, 80), Толкачев (Невидомый, 90), Кириллов, Гейкин, Прокопьев, Тушков (Бадьин, 55).

Предупреждения: Толкачев (31), Маковский (39), Мельников (58), Николаев (67).