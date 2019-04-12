На улице Кирова в Туле на полтора месяца ограничат движение трамваев

Это связано с проведением гарантийного обслуживания переезда на пересечении с улицей Хворостухина.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ по гарантийному обслуживанию участка в районе переезда трамвайных путей на пересечении улиц Кирова и Хворостухина, на улице Кирова будет ограничено движение трамваев.

Трамвайные маршруты временно изменят схему движения:

№ 3 «Щегловская Засека – Московский вокзал»: ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна,

№ 7 «Щегловская Засека – стадион «Металлург»: ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Металлургов,

№ 11 «Щегловская Засека – Красный перекоп»: ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля,

№ 15 «Щегловская Засека – ул. Штыковая»: ул. Марата – ул. Епифанская – Демидовский путепровод – ул. Октябрьская – ул. Максима Горького.