В Туле от имени Роспотребнадзора орудуют мошенники. Неизвестные лица, представляясь сотрудниками ведомства, приходили к предпринимателям в крупные торговые сети города якобы для проведения проверки. «Проверяющие» предлагали сделку: коммерсанты переводят им деньги, а «представители» Роспотребнадзора не наказывают их за нарушения.

Обратите внимание, что должностные лица управления осуществляют проверки исключительно на основании распоряжения, определения о возбуждении дела, при предъявлении служебного удостоверения.

– Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает о своей непричастности к данным фактам и призывает не идти на поводу у мошенников! — указано на сайте ведомства.

При обнаружении подобных фактов предприниматели могут обратиться в Роспотребнадзор (37-70-03), к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тульской области (24-53-87), а также в органы полиции.