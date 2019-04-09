Открытая тренировка «Арсенала»: Чего ожидает команда от матча с «Уралом»?

Фото Алексея Пирязева.

На что настраиваются игроки, когда восстановятся Левашов, Ткачев и Григалава? Подробнее об этом – в нашей статье.

Футболисты «Арсенала» готовятся к матчу 23-го тура чемпионата России. Тульская команда на своем поле примет «Урал» из Екатеринбурга. Матч состоится на Центральном стадионе уже в эту субботу, 13 апреля.

Отметим, что почти неделю назад команда Черевченко встречалась с уральцами в рамках полуфинала Кубка России. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу соперника.

9 апреля журналистов пригласили на открытую тренировку «Арсенала» в Мясново. На вопросы представителей СМИ ответил защитник оружейников Анри Хагуш.

— Как проходит подготовка к матчу?

- Сегодня мы собрались первый день после игры с «Рубином», будем готовиться в обычном режиме.

— Над игроками обороны и командой в целом как-то довлеет тот факт, что весной еще не было пропущено ни одного гола в чемпионате?

- Если честно, мы об этом даже не задумывались, просто играем.

— Чего ожидаете от этой игры?

- Только победы, мы всегда на это настроены! Давно не играли дома, я уверен, что будет много болельщиков. Будем рады всех видеть!

Главный врач «Арсенала» Александр Резепов рассказал о травмированных игроках.

- Левашов получил тяжелую травму в игре с «Крыльями» — повреждение четвертого пальца. Его пришлось прооперировать на месте. В данный момент Михаил приступил к работе по индивидуальному графику, но раньше чем через четыре недели на поле мы его не сможем увидеть. Сейчас Левашов будет заниматься со всеми вратарями. В каком объеме будут тренировки, решит тренер.

Ткачев занимается по индивидуальной программе, всё идет хорошо, завтра планируем выпустить его в общую группу.

Григалава получил тяжелую травму на кубковой игре в Екатеринбурге — перелом скуловой кости. До этого у него было подобное повреждение, но с другой стороны. Его пришлось прооперировать, сейчас он занимается по индивидуальной программе. В среду-четверг привезут защитную маску, и Гиа сможет заниматься в общей группе.

Михаил Александров восстанавливается в Болгарии, такое решение было принято по семейным обстоятельствам. Мы планировали, что процесс восстановления будет более быстрым. Но, к сожалению, это не удалось. Сложно сказать по срокам. Планируем, что в мае он приступит к работе в общей группе.

Смотрите большой фоторепортаж с тренировки!