Прививки – за и против: тулякам расскажут о вакцинации от кори

В рамках проведения Европейской недели иммунизации в 2019 году под девизом «Предупредить. Защитить. Привить» главный государственный санитарный врач по Тульской области Александр Эдуардович Ломовцев проведет встречу с общественностью в неформальной обстановке по теме «Прививки — за и против».

Управление Роспотребнадзора по Тульской области приглашает активных пользователей социальных сетей принять участие в данном мероприятии.

Встреча состоится 18 апреля в 18.00 по адресу: Тула, ул. Оборонная, 114.

Учитывая, что в области с 1 апреля началась «подчищающая» иммунизация против кори, все желающие участники встречи смогут привиться против данной инфекции в здании управления бесплатно.

Для получения прививки с собой необходимо иметь документ удостоверяющий личность и сертификат профилактических прививок.