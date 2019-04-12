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Прививки – за и против: тулякам расскажут о вакцинации от кори

Прививки – за и против: тулякам расскажут о вакцинации от кори

Встреча состоится 18 апреля.

В рамках проведения Европейской недели иммунизации в 2019 году под девизом «Предупредить. Защитить. Привить» главный государственный санитарный врач по Тульской области Александр Эдуардович Ломовцев проведет встречу с общественностью в неформальной обстановке по теме «Прививки — за и против».

Управление Роспотребнадзора по Тульской области приглашает активных пользователей социальных сетей принять участие в данном мероприятии.

Встреча состоится 18 апреля в 18.00 по адресу: Тула, ул. Оборонная, 114.

Учитывая, что в области с 1 апреля началась «подчищающая» иммунизация против кори, все желающие участники встречи смогут привиться против данной инфекции в здании управления бесплатно.

Для получения прививки с собой необходимо иметь документ удостоверяющий личность и сертификат профилактических прививок.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:28 +1
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