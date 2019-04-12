Русскому географическому обществу в Туле есть чем гордиться!

Фото Алексея Пирязева.

Совещание прошло в Тульском музее оружия. Председатели региональных отделений РГО собрались в Туле, чтобы обсудить дальнейшие перспективы взаимодействия, концепцию деятельности региональных отделений Русского географического общества. Собравшихся приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:

– Собрание Русского географического общества Центрального и Приволжского федеральных округов впервые проходит на тульской земле. Для нас это большая честь и большая ответственность, и мы надеемся, что вам у нас комфортно. Правительство Тульской области предпринимает все усилия для того, чтобы это совещание прошло максимально плодотворно и в благоприятной обстановке.

Татьяна Рыбкина зачитала приветственный адрес губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина:

– Дорогие друзья! Рад всех вас приветствовать на тульской земле. Тульский край — родина многих известных путешественников, среди которых Алексей Чириков, Семен Челюскин, Василий и Татьяна Прончищевы, Александр Барков, Александр Шредер, Алексей Скуратов и другие. Своими открытиями они внесли неоценимый вклад в развитие российской этнографии.

Сегодня при поддержке Русского географического общества в стране проводятся археологические и поисковые экспедиции, появляются новые туристические маршруты, идет большая научно-исследовательская работа.

Спасибо членам Русского географического общества за важную просветительскую деятельность, за большой вклад в изучение национального наследия России. Такая работа нужна для того, чтобы люди, особенно молодежь, лучше знали свою страну, больше интересовались историей ее освоения и великими открытиями отечественных исследователей. Уверен, что совещание позволит не только обменяться профессиональным опытом, но и укрепит связи между регионами.

Заместитель исполнительного директора РГО Алексей Тихомиров передал подарок тульскому губернатору от президента Русского географического общества — книгу по 25 уникальным объектам России, в том числе там есть и страницы о Туле.

Председатель Тульского областного отделения Русского географического общества Олег Золотарев рассказал Myslo, что в этом году тульское отделение отметит юбилей – 30-летие.

– Мы нашли документы, что 16 мая 1989 года было создано отделение географического общества в городе Чекалине Суворовского района. Так что мы отсчитываем свою биографию от этого дня. Но история, разумеется, гораздо глубже. В архивах найдены документы Императорского географического общества, и там есть информация о каменных изваяниях тульского края, несколько десятков таких адресов на сегодня есть. Из этого родился проект «Каменная культура тульского края». Все мы знаем Стоунхендж (в графстве Уилтшир, Англия, представляет собой комплекс земляных и каменных конструкций). Да, может быть, у нас не настолько грандиозные камни, но они не менее древние. Исследования помогут нам понять, насколько глубоко камни уходят в землю. Думаю, это будет очень интересный туристический объект.

В Тульском отделении РГО сейчас 55 человек. По словам Золотарева, здесь стараются увеличивать численность молодежного клуба РГО:

– Приглашаем молодых людей до 35 лет — приходите, вступайте в наши ряды! Сначала можно поработать на благо популяризации географии и смежных областей: археологии, истории, этнографии, а потом вступить в РГО.

Основные направления работы Тульского областного отделения РГО — подводная археология, туризм, экологическая работа, поисковые направления. Совместно с общественной организацией «Тульский искатель» идет работа по поиску самолетов, которые были сбиты на территории нашей области в годы войны, и летчиков, которые числятся пропавшими без вести.

– Несколько лет назад мы проводили экспедицию на реке Оке, сканировали дно на протяжении 60 км, – рассказывает Олег Золотарев. – Недавно поступила информация, что на берегу Оки есть размытое деревянное судно, пока непонятно, какого века. Сейчас чуть спадет вода, и мы будем выезжать на разведку, смотреть, что там за судно. Работы очень много. В молодежном центре «Спектр» мы постоянно проводим встречи со студентами сузов, школьниками. Повышенный интерес у девушек, они больше хотят ходить в походы. Надеюсь, и парни подтянутся. Такие форумы, как сегодняшний, для нас очень важны. Выражаем большую благодарность губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину за поддержку форума, правительству Тульской области, администрации города Тулы, Музею оружия.

Из истории вопроса

История «второго рождения» Русского географического общества в Тульской области берет свое начало в 2011 году. Первая «пятилетка» Общества в Тульской области прошла «под знаком» музея-заповедника «Куликово поле». По единогласному решению создателей Тульского областного отделения РГО — известных в нашем крае географов, путешественников, туристов и педагогов, — возглавил организацию директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Петрович Гриценко.

Избранный в 2016 году новый состав совета областного отделения РГО принял решение о выходе на качественно новый уровень деятельности Общества в регионе. В апреле 2017 года была проведена юридическая регистрация Тульского областного отделения Русского географического общества. Это позволило уже в 2017 году принять участие в грантовых конкурсах различного уровня. В частности, были поданы заявки на конкурс администрации города Тулы (проект «Географический диктант в Туле») и грантовый конкурс РГО (проект географо-исследовательской экспедиции «К истоку Оби и Иртыша»).

Были налажены новые контакты и заключены соглашения с организациями, активно поддерживающими цели и задачи Общества: Тульским государственным университетом, Федерацией спортивного туризма, патриотической организацией «Тульский Искатель», Подводным клубом «Нептун» и другими организациями и учреждениями.

При непосредственном участии областного отделения РГО ежегодно проводится Всероссийский географический диктант. Здесь вновь необходимо отметить пристальное внимание губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина к данному мероприятию Русского географического общества, ставшему с 2017 года международным. Благодаря поддержке губернатора число участников Географического диктанта в нашем регионе с каждым годом значительно возрастает. Для сравнения: в 2016 году на вопросы диктанта отвечало 576 человек, в 2017 году — 2,5 тысячи, а в диктанте 2018 года приняло участие более трех тысяч жителей Тульской области.