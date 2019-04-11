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Финальный матч Кубка России по футболу пройдет в Самаре

Финальный матч Кубка России по футболу пройдет в Самаре

Игра состоится 22 мая.

Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре 22 мая. Как сообщают спортивные СМИ, соответствующее решение было принято на исполкоме РФС.

- Заявки на проведение финала были поданы несколькими городами, в том числе от «ВТБ Арены», Саранска, Ростова, Екатеринбурга, Калининграда и Самары. Почему выбрали Самару? Это новый стадион, как и другие. Была задача загрузки арен. На других стадионах запланированы матчи с участием национальной сборной. Исходя из этого выбор сделан в пользу Самары. В этом городе раньше не проводился финал Кубка.

Мы были готовы удовлетворить заявку «ВТБ Арены». Но вы знаете мнение болельщиков «Динамо» о том, что было бы правильно провести первый матч с участием «Динамо». Исходя из пожеланий болельщиков было решено не проводить финал Кубка. Может быть, на «ВТБ Арене» пройдет Суперкубок или один из матчей сборной, — приводит слова президента РФС Александра Дюкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, за путевку в финал Кубка борются «Урал» и «Арсенал», а также «Локомотив» и «Ростов». Команды уже сыграли первые полуфинальные матчи (1:0 и 2:2 соответственно), ответные игры состоятся 15 мая.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:45 +2
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