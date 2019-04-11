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Тонны мусора за забором: соседи подают в суд на тульского Плюшкина

Тонны мусора за забором: соседи подают в суд на тульского Плюшкина

Что значит соседство с нездоровым человеком, собирающим хлам, – в материале Myslo.

О доме на углу улиц Водоохранной и Олега Кошевого Myslo уже как-то рассказывал. Небольшой старый сруб, территория двора которого полностью завалена мусором и хламом. Калитка завалена изнутри. Хозяин дома, принося очередную порцию мусора, забираясь по приставной лестнице, бросает «находки» во двор прямо через забор.

Каково жить бок о бок с Плюшкиным? Об этом нам рассказала его соседка Иоанна Соламасова:

Иоанна Соламасова

– Мы живем в частном двухэтажном доме на ул. Водоохранной, это центр Тулы. Изначально это был маленький деревянный домик, доставшийся нам от прабабушки. Со временем отстроились. Но вот беда — дом на двух хозяев. Вторая половина сейчас нежилая, старая, деревянная. Хозяин тащит туда с помойки весь ненужный хлам вплоть до разбитых унитазов, гнилых старых дверей… Мы шесть лет жалуемся на этот дом, но никакой помощи ни от кого не получаем!

Myslo еще в прошлой публикации рассказывал, что поскольку в дом уже невозможно войти, несколько лет назад владельцы строения перебрались жить в квартиру на ул. Первомайской, а дом бросили. Однако глава семьи, 60-летний Виктор, каждый день наведывается сюда: приносит всё новый и новый мусор.

– Но самое страшное в другом, — говорит Иоанна. — Так как там в прямом смысле помойка, двор полон крыс и мышей. Они бегут на наш участок. А ведь это разносчики разных заболеваний, в том числе лептоспироза и бешенства. Мы с мужем, укладывая детей спать, однажды просто были в ужасе: крысы бегали по натяжному потолку! У нас двое грудных детей, днем они спят в коляске на улице, на свежем воздухе. Так мы боимся даже на секунду отойти, чтобы крыса не забралась в коляску… В администрации сказали, что помочь нам не могут, так как это частная территория и хозяин там может хранить всё, что ему заблагорассудится. Но как быть нам? Я уже молчу о противопожарной безопасности. Хотя бы с антисанитарией разобраться. Как нам жить здесь?!

Иоанна рассказала, что недавно наняла дезинфекционную службу. Сделали всё что могли, но не обнадежили: крысы могут остаться. Чтобы полностью провести дератизацию, нужно заходить на захламленную территорию и в сам дом, но такой возможности у дезслужб нет. По словам Иоанны, они планируют подать в суд на владельцев дома. Правда, семья не оставляет надежды с помощью публикации на Myslo предать огласке свою историю: вдруг компетентные органы все-таки найдут статью закона, чтобы помочь?

Галерея
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 1
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 2
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 3
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 4
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 5
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 6
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 7
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 8
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 9
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 10
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 11
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 12
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 13
Плюшкин собрал на участке тонны мусора, Фото: 14
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Myslo просит считать эту публикацию открытым обращением в прокуратуру и Роспотребнадзор.

 

Психиатры говорят: подобное поведение может являться следствием психического расстройства — синдрома Плюшкина. Стремление к хранению ненужного хлама может быть привычкой или чертой характера (тревожность, обстоятельность, сверхбережливость). Но чаще всего такие «коллекции» — тревожный сигнал. По статистике, болезнь развивается у 3-5% людей старше 65 лет.

Плюшкины в Туле — не редкость. Однажды на ул. Циолковского в Туле в квартире такого вот скопидома обнаружили склад химикатов.

А бывший психиатр Петелинской больницы устроил помойку прямо в своей квартире.

Еще одну «коллекцию» нашли участковые: жилье было завалено хламом по самые окна.

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:15 +9
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