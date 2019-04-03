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«Урал» — «Арсенал»: 1:0. Текстовая трансляция матча
Фото ПФК «Арсенал»

«Урал» — «Арсенал»: 1:0. Текстовая трансляция матча

3 апреля «Арсенал» играет свой первый матч ½ Кубка России — в Екатеринбурге, против местного «Урала». Болеем за наших вместе с Myslo!

Перерыв. Уходим на 15-минутную передышку. Самый яркий (и самый обидный для "Арсенала") момент первого тайма - это гол в ворота Нигматуллина. Тулякам нужно использовать перерыв для тотальной перезагрузки своей игры и во втором тайме наверстать упущенное. 

45+1' Уральцы убежали в контратаку по правому флангу: последовала передача в центр штрафной, где Панюков метил в дальний угол. Удар получился слабым, Нигматуллин без проблем накрыл его.

45' Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.

45' Мирзов попробовал пробить из-за пределов штрафной. Удар был заблокирован.

44' Первая желтая карточка в игре: получил Кадири за фол в центре поля. Смешной момент: арбитр никак не мог попасть в карман, чтобы достать "горчичник" - даже сам посмеялся над ситуацией.

42' УХ, ОПАСНО! Ткачев прорвался по центру, отдал налево на Мирзова, тот вошел в штрафную уральцев, обыграв попутно двоих защитников, и, оказавшись тет-а-тет с вратарем, пробил в дальний угол. Точности не хватило...

41' Ткачев то ли подавал низом, то ли пробивал. В итоге мяч застрял в ногах защитников, они вынесли снаряд за пределы штрафной. А повторный заброс арсенальцев ни к чему не привел: зафиксирован фол в атаке.

40' Арсенальцы зарабатывают очередной перспективный стандарт у штрафной "Урала": завалили Бакаева на правом фланге.

38' Столкновение Григалавы и Панюкова. Оба футболиста на газоне, на поле бригада медиков. Странный момент - мяча там и в помине не было... 

37' На правом фланге атаки Бакаев получил передачу, обыграл защитника "Урала", приблизился вплотную к лицевой... И заработал угловой.

35' Потерпевший сам же исполнил штрафной: технично закрутил мяч над стенкой в ближнюю девятку, но немного не докрутил.

34' А вот и опасность от "Арсенала", наконец-то!!! Горбатенко, получив мяч в центре поля, продвинулся к воротам Годзюра и нанес удар в дальний угол ворот! Мяч прошел над перекладиной. Через мгновение прозвучал свисток: арбитр заметил нарушение на Горбатенко.

31' Игра не изобилует опасными моментами. Обе команды вроде и пытаются что-то придумать и как-то обострить, но никакого продуктивного завершения у этих попыток нет.

26' «Урал» продолжает нападки на ворота «Арсенала». Правда, очередной удар от Бикфалви получился не лучшим: Нигматуллин легко ловит мяч в руки.

25' Мирзов зарабатывает стандарт для туляков — на нем сфолил Бумаль недалеко от линии штрафной. Подачу исполнил Горбатенко, в штрафной «Урала» возникла суматоха, но до удара по воротам Годзюра дело так и не дошло.

23' Эль-Кабир ускорился по флангу и выполнил подачу в штрафную «Арсенала». Получилось забавно: прямо в руки Нигматуллину.

20' Небольшая пауза в игре: Горбатенко в центре поля получает повреждение в столкновении с Бумалем.

17' «Арсенал» заигрался в позиционную атаку и упустил контрвыпад со стороны «Урала». Как развивалась эта драма: сначала Бикфалви пробил метров с 12-ти, замыкая перевод с левой стороны штрафной. Нигматуллин в прыжке отвел угрозу, но мяч не зафиксировал. И надо же было такому случиться, что он отлетел прямо на ногу Панюкову. Тот не упустил шанс и тоже пробил. Нигматуллин и второй раз попытался спасти ворота и даже дотянулся до мяча, но тот уже пересек линию. Эх, 1:0…

17' Увы, гол. 1:0 в пользу «Урала»!

17' Мирзов отлично обыгрывает защиту «Урала» и практически от лицевой отдал пас в центр вратарской. Но там первым на мяче оказался кто-то из хозяев поля.

14' Остроты пока так и не наблюдается в этом матче. Да и по владению мячом в первые 15 минут команды идут практически вровень: 52% у «Арсенала», 48% у «Урала».

12' А вот и Джорджевич в игре: но далековато отпустил от себя мяч наш нападающий, и Годзюр — голкипер хозяев — его перехватил.

10' Ткачев падает в штрафной «Урала» после единоборства с Поляковым. Арбитр уверен, что правила нарушены не были, никаким пенальти тут и не пахнет.

8' Первый угловой у ворот туляков получился весьма и весьма опасным. Первым на мяче после навеса Эль-Кабира оказался Бикфалви, который головой едва не забросил мяч в створ. Но вновь хорош Нигматуллин!

7' «Урал» продолжает удерживать инициативу. Эль-Кабир наносит хлесткий удар по воротам «Арсенала». Нигматуллин на месте: отбивает мяч на угловой.

4' Пока канониры еще ни разу не «выстрелили» по воротам «Урала». А вот сибиряки уже попытались: на дальний удар решился Бикфалви. Мяч срикошетил от Панюкова и улетел за лицевую.

3' А вот что-то созидательное от «Арсенала». Альварес пошел по флангу до лицевой и там упустил мяч в борьбе.

3' Пока команды не форсируют события. Присматриваются друг к другу, ищут слабые места.

2' Первая попытка атаки от хозяев: Димитров сместился к углу штрафной и там упал. Арбитр никакого нарушения не фиксирует.

1' «Урал» ввел мяч в игру с центра поля.

1' Стартовый свисток прозвучал.
Вперед, за Тулу!!!

0' Команды выходят на поле. Готовы начинать?

0' Стартовые составы команд и скамейки запасных:

0' Отметим, что именно с сегодняшних матчей в Россию наконец приходит VAR — система видеопомощи арбитрам. «Арсенал» среди дебютантов!

0' Антураж предстоящей игры от в мини-фоторепортаже от ПФК «Арсенал»:

Галерея
Урал - Арсенал: Текстовая трансляция матча. 03.04.2019, Фото: 1
Урал - Арсенал: Текстовая трансляция матча. 03.04.2019, Фото: 2
Урал - Арсенал: Текстовая трансляция матча. 03.04.2019, Фото: 3
Урал - Арсенал: Текстовая трансляция матча. 03.04.2019, Фото: 4
Урал - Арсенал: Текстовая трансляция матча. 03.04.2019, Фото: 5
Урал - Арсенал: Текстовая трансляция матча. 03.04.2019, Фото: 6
Урал - Арсенал: Текстовая трансляция матча. 03.04.2019, Фото: 7
Урал - Арсенал: Текстовая трансляция матча. 03.04.2019, Фото: 8
Урал - Арсенал: Текстовая трансляция матча. 03.04.2019, Фото: 9
Урал - Арсенал: Текстовая трансляция матча. 03.04.2019, Фото: 10
Урал - Арсенал: Текстовая трансляция матча. 03.04.2019, Фото: 11
Урал - Арсенал: Текстовая трансляция матча. 03.04.2019, Фото: 12
Урал - Арсенал: Текстовая трансляция матча. 03.04.2019, Фото: 13
Урал - Арсенал: Текстовая трансляция матча. 03.04.2019, Фото: 14
Урал - Арсенал: Текстовая трансляция матча. 03.04.2019, Фото: 15
Урал - Арсенал: Текстовая трансляция матча. 03.04.2019, Фото: 16
Урал - Арсенал: Текстовая трансляция матча. 03.04.2019, Фото: 17
Урал - Арсенал: Текстовая трансляция матча. 03.04.2019, Фото: 18
Урал - Арсенал: Текстовая трансляция матча. 03.04.2019, Фото: 19
Урал - Арсенал: Текстовая трансляция матча. 03.04.2019, Фото: 20
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0' В первом матче полуфинала Кубка России туляки выйдут на поле в серой форме, а наш соперник сыграет в оранжевой.

0' В РПЛ у «Арсенала» дела обстоят получше, чем у соперника: мы на седьмом месте, тогда как «Урал» ушел в зону стыковых матчей. Но чемпионат чемпионатом, а Кубок — это все же нечто другое. И здесь может произойти все что угодно! Кстати, последняя встреча сегодняшних соперников, которая состоялась в рамках РПЛ в сентябре 2018, закончилась победой «Урала» 2:1.

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Наш родной клуб впервые выступает в полуфинале Кубка России — сегодня в 17.00 по московскому времени прозвучит стартовый свисток на первый матч против екатеринбургского «Урала». Следить за матчем и обсуждать события игры можно предлагаем у нас на Myslo. «Арсенал», верим в тебя!

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