Казанский синдром: «Арсенал» и «Рубин» голов не забили

Фото ПФК «Арсенал».

Все прогнозисты перед матчем были уверены: команды будут больше думать о безопасности своих ворот, и града забитых мячей в Казани не будет. Как в воду глядели.

«Рубин» — «Арсенал» — 0:0.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Коне, Хагуш, Мохаммед, Костадинов, Берхамов, Кангва, Мирзов, Джорджевич (Бакаев, 46).

Предупреждены: Могилевец, Камболов, Подберёзкин — Берхамов.

Судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород).

7 апреля. Казань. Стадион «Казань-Арена». 6118 зрителей.

У «Арсенала» в игре в Казани дебютировал подписанный еще зимой новичок из Буркина-Фасо Бакари Коне. Много о нем писалось, но в деле наконец увидели только сейчас — после того, как из-за травмы выбыл Григалава.

Сложилось ощущение, что Коне долгое время чувствовал себя не в своей тарелке. Да и было от чего. Наверное, в чемпионатах Франции, Испании и Турции сложно представить такой огромный красавец-стадион, заполненный на официальной игре национального чемпионата только на десятую часть. Ну и вообще — новый турнир, новые эмоции, новые лица вокруг.

Коне освоился, пожалуй, только ко второму тайму, совершив пару хороших сейвов. В одном случае он прерывал острую разрезающую передачу в районе центра поля, которая могла завершиться опасным моментом у ворот его команды. Ну и, конечно, как не вспомнить момент, когда Коне выбил мяч буквально из-под ноги Сагитова, уже готового к завершающему удару. Новичок из Буркина-Фасо успел даже поучаствовать в атакующих действиях, когда пытался головой замкнуть навес в штрафную хозяев Комбарова. В общем, в обороне не пропустили, в атаке отметился — дебют можно признать удачным.

Еще одним стартовым сюрпризом стало отсутствие с первых минут Бакаева. Тем самым из двух фланговых электричек по расписанию отправилась только одна — Мирзов. Бакаев появился на поле лишь во втором тайме. Но в этой игре наши фланговые нападающие практически не были видны — все пути для них оказались надежно перекрыты.

Вообще казанцы в свою штрафную соперника почти не подпускали. Если что и есть вспомнить в атаке гостей, то это пара навесов, один из которых завершился тем самым ударом головой Коне и дальними выстрелами из-за штрафной. Опять же в этих случаях либо надежен был вратарь казанцев Коновалов, либо мячи летели мимо. Разве что вспомнить атаку, когда после рейда Мирзова мяч был переправлен на противоположный фланг и атаку завершал также ударом из-за штрафной Бакаев. Не лучший, в общем день, для «Арсенала».

Как и предполагалось, «Рубин» основательно подошел к игре с Тулой, чью атаку Курбан Бердыев назвал одной из лучших в лиге, и ничего лишнего гостям не позволял. Не было фланговых проходов, дриблинга, потерялся Кангва, Джорджевич вообще в перерыве был заменен. Но никакие попытки внести тактические перемены так и не помогли. Как и предполагалось — честные 0:0 в итоге.

После игры главный тренер туляков Игорь Черевченко признал, что «Рубин» был ближе к победе. Отчасти это, наверное, так. Хотя таких уж явных возможностей казанцы тоже не создали. Одну из них прервал Коне, ну и во втором тайме, конечно же, прекрасный момент не использовал Сагитов, наносивший удар по воротам «Арсенала» метров с десяти — надежно сыграл Нигматуллин. А так команды старались, действовали самоотверженно, однако желание не ошибиться в обороне превалировало над стремлением действовать изобретательнее в атаке. Да и понятно же было, что одна-единственная ошибка могла решить исход матча.

Вот уже второй матч подряд «Арсенал» ничего не смог противопоставить автобусным паркам, которые выстроили «Урал» и «Рубин» — за две игры практически не припомнить ярких моментов, которые бы создали туляки у чужих ворот. Будем надеяться, что это временные трудности, связанные в том числе и с отсутствием дополнительного заряда эмоций. Не было у команды того куража, на котором обыгрывались в этом сезона «Зенит» и ЦСКА. Понять это тоже можно — за месяц это уже шестая игра, и только одна состоялась на своем стадионе.

Бесконечные разъезды не могут не сказываться, нужна перезарядка. Так что возвращение в ближайшем туре домой — это большое благо.

Как, правда, в связи с этим не восхититься ответом Черевченко на вопрос о том, что команде не хватило сил в Казани из-за сыгранного накануне полуфинала: «Это наши проблемы. Если каждый тренер будет говорить, что Кубок помешал… Тогда не надо в него выходить».

Опять же символично, что соперником в предстоящие выходные будет тот самый «Урал», с которым играть через месяц ответный матч полуфинала Кубка России. Будет возможность попытаться понять, за счет чего обыгрывать эту команду. А то уж очень неудобный для нас соперник.