Всероссийский кадетский бал «Во славу Отечества!». Большой фоторепортаж

Фото Александра Каналина.

Всероссийский кадетский бал «Во славу Отечества!» — это новый проект Благотворительного фонда знаменитой балерины, народной артистки России Илзе Лиепы. Он реализуется с 23 февраля 2019 года при поддержке Фонда президентских грантов и уже прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Серпухове. А 7 апреля завершающий бал прошел в Туле.

- Мы впервые присоединились к этому проекту, — сказала Марина Викторовна Левина, заместитель председателя правительства Тульской области. - Кадетский бал «Во славу Отечества» — это не только уроки танца, это глубокое познание этикета общения, новый взгляд на общение молодого поколения, вовлечение в этот проект родителей и всего сообщества, которое окружает этих детей. В современном мире очень важно помнить о трепете души, об истинных человеческих отношениях, помнить наше прошлое.

- Для нас большая честь и волнение завершать бальный сезон нашего проекта в этом году в Туле, — рассказала Илзе Лиепа. — В разговоре с губернатором Тульской области Алексеем Геннадьевичем Дюминым родилась идея распространить этот проект на территории нашей страны, что мы и сделали. И в этом году наш проект получил поддержку президентского гранта, у нас появилась возможность провести балы в нескольких городах России.

- В нашей стране проходит огромное количество балов, но наш проект уникален, — убеждена Илзе Лиепа. — Наш сегодняшний бал посвящен императору Николаю Александровичу. Наша задача — не просто сделать танцевальный вечер, а создать проект, входя в который молодежь естественно и органично соприкасалась бы с глубокими выдающимися личностями нашей истории, с ее великими тайнами, и это бы стало частью их жизни.

- Мы не сможем обучить ребят истории через наш проект, но привить им интерес, живость восприятия событий возможно. В течение года ребята и барышни проходят новую программу. Они прослушали лекцию профессора Оксаны Захаровой об истории балов в России, уже более десяти тысяч человек по всей России стали сопричастны к бальной культуре.

- Очень приятно слышать, когда про наш проект говорят — семейный. Радостно, что он шагает по России, и что в регионах мы находим такие же горячие сердца, которые нас поддерживают. Спасибо правительству Тульской области за поддержку!

Илзе Лиепа попросила Марину Левину передать благодарственное письмо губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Балерина передала Марине Викторовне Георгиевский крест — переходящий символа бала, который является отметкой доблести российских героев.

Также Илзе Марисовна подарила несколько книг Оксаны Захаровой по истории балов в императорской России Тульской областной универсальной научной библиотеке, по экземпляру — директору Тульского военного суворовского училища Дмитрию Саксееву и художественному руководителю хореографического коллектива «Непоседы» Ольге Сковородниковой. Тула в этом году — библиотечная столица России, и этот подарок от балерины как нельзя кстати.

Всероссийский кадетский бал «Во славу Отечества!» — крупный проект, призванный поддержать исторические, духовные и культурные традиции кадетских училищ. В нем приняли участие 50 курсантов Тульского военного суворовского училища и 50 воспитанниц хореографического коллектива «Непоседы».

Дмитрий Валерьевич Саксеев, директор Тульского военного суворовского училища:

- Суворовскому училищу скоро исполнится три года, и балы мы проводим регулярно. В этом году шесть пар принимали участие на кремлевском балу в Москве. Дети с огромным воодушевлением занимаются танцами. Лично для меня проведение таких балов — это в первую очередь воспитание правильного отношения к женщине, маме, сестре, а также более глубокое погружение в историю — этого сейчас не хватает нашим детям. В училище сейчас учатся 400 человек, в балу принимают участие 50. Естественно, был строгий отбор детей с 12 до 16 лет, среди них громадная конкуренция. И принимать участие в балах очень почетно.

Ольга Александровна Сковородникова, художественный руководитель хореографического коллектива «Непоседы»:

- Я очень рада, что именно моим воспитанницам выпала честь участвовать в этом мероприятии. В каждой девочке живет маленькая принцесса, и бал — это возможность побыть принцессой здесь и сейчас. Практическая подготовка у нас шла три месяца. Барышни от «Непосед» получили азы воспитания в ансамбле, но мне и моей команде хотелось бы пройти дальше в процессе воспитания. Эпоха Николая II — это эпоха культурного изящного общения, именно его мне бы хотелось видеть между детьми. Перед каждым уроком мы с девочками проговаривали, как вести себя на балу, как сохранять естественность эмоций, куда и как смотреть, что нужно делать и чего делать нельзя.

Гостьей бала в Туле стала популярная актриса театра и кино Елена Захарова. В середине 2000-х годов сериал «Кадетство», в котором она сыграла одну из главных женских ролей, был на вершине рейтингов. Во многом благодаря ему учеба в суворовских училищах стала очень престижной:

- Для меня огромное счастье быть здесь! Я несколько месяцев назад приезжала в Суворовское училище, была совершенно им потрясена... Масштаб, как это сделано — всё завораживает. Сегодня я ехала сюда с огромной радостью, что опять увижу детей, увижу, как они будут танцевать. Если бы в моем детстве была возможность попасть на бал, я была бы очень-очень счастлива! Я сама мечтаю сегодня потанцевать!

Данный историко-образовательный, патриотический проект реализуется в нашем регионе при поддержке правительства Тульской области впервые, направлен на культурное образование и духовно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

По словам Илзе Лиепы, танец - это мощное воздействие на душу ребенка, и нужно быть уверенным, что вы отдаете ребенка в хорошие руки:

- От педагога зависит очень многое. Невероятно важна высокая профессиональная подготовка педагогов, точное грамотное ориентирование, что недопустимо в младшем детском возрасте, выбор музыкального материала, классическое образование в раннем детстве. У нас даже есть программа для детей с полутора лет, но серьезное обучение начинается с трех лет. Танцевать нужно! В XIX веке говорили, что три вещи способствуют духовному облагораживанию молодого человека: фехтование, лошади и танец.

Я на опыте и через свои школы знаю, что у детей, которые занимаются балетом, облагораживаются лица.

Кадетский бал состоялся в здании Дома Дворянского собрания. Именно здесь в позапрошлом столетии для туляков устраивали балы, это место пронизано атмосферой веселья и танцев, благородства, красоты и грации. Кавалерами стали кадеты Тульского суворовского военного училища, на бал они пригласили барышень из хореографического коллектива «Непоседы». Вальс, полька, мазурка, полонез - казалось, для наших детей нет ничего невозможного!

Аня Парахненко, 13 лет, ученица лицея №2, танцами занимается уже 10 лет:

- Сначала мы пытались научить танцам мальчиков, а затем отрабатывали движения уже в парах. У нас были соединенные репетиции в Суворовском училище и несколько репетиций в зале Дворянского собрания. Учили вальс, испанский вальс, котильон, мазурку, полонез. Самый интересный и самый сложный танец — вальс. Сегодня в красивом бальном платье я чувствую себя Наташей Ростовой на балу!

Мария Эскина, 15 лет, ученица гимназии №11, танцами занимается уже 11 лет.

- Мой самый любимый бальный танец - вальс. Вообще танцевать бальные танцы намного сложнее, чем, например, хип-хоп. С мальчиками-суворовцами мы подружились, мы уже не первый год общаемся и танцуем на разных мероприятиях.

Арсений Родионов, суворовец четвёртого курса, 14 лет:

- Танцами я не занимаюсь, так что для меня этот бал — первый опыт. Готовиться и учить танцы было несложно, больше всего мне понравился вальс. Буду ли я дальше заниматься танцами? Ещё не решил, зато опыт точно останется.

Мирон Бархатов, 15 лет, суворовец четвёртого курса:

- Мы очень долго тренировались, репетировали, чтобы все движения в танце были четкими, слаженными. Для меня все это было внове, танцами я не занимался. Самый любимый танец полька-тройка, он самый веселый и активный. С девочками подружились, на них очень интересно смотреть, они занимаются танцами давно и уже многое умеют. Они наши партнерши и в основном они нас обучали танцам. Мне понравилось, я и дальше буду заниматься бальными танцами.

Юные тульские танцоры так понравились Илзе Лиепе, что она решила пригласить несколько пар из Тулы на московский бал в следующем году. Завершился кадетский бал памятной фотосессией участников.