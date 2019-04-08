Рейд: В Тульской области объявлена «охота» на перевозчиков-нелегалов

Фото и видео Сергея Старикова.

Мероприятия прошли в ночь на 8 апреля на федеральных трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон».

По поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области проводятся мероприятия по выявлению нелегальных перевозчиков и нарушений требований безопасности.

Ночью 8 апреля рейды с участием сотрудников ГИБДД, налоговиков, министерства транспорта и дорожного хозяйства области и Ространснадзора прошли на федеральных трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон».

Веневский район, граница с Московской областью. Сотрудники ДПС останавливают следующие в сторону столицы пассажирские микроавтобусы, после чего водителем и салоном с пассажирами занимаются другие участники рейда. При этом некоторые ушлые водители утверждали, что везут в Москву полный салон совершенно бесплатно, а люди с готовностью подтверждали их слова.

Впрочем, некоторые при этом почему-то слишком поспешно отводят глаза от внимательных взглядов проверяющих. Таких водителей-«альтруистов» берут на заметку, записывая регистрационные знаки — рано или поздно все равно попадутся.

По словам старшего государственного инспектора отдела автотранспортного и автодорожного надзора Кирилла Плужникова, перевозка знакомого или нескольких знакомых, которые решили возместить водителю затраты на бензин, не является нарушением. А вот когда в салоне микроавтобуса 10−15 пассажиров, каждый из них заплатил определенную сумму за поездку и при этом у водителя нет соответствующих документов — это самая настоящая незаконная коммерческая перевозка.

Кирилл Плужников - Чаще всего водители отрицают, что осуществляют коммерческую перевозку. Но, как правило, после опроса пассажиров водитель все же признается, что нарушил закон: деньги передавали, факт незаконной перевозки налицо. При этом для осуществления коммерческой перевозки пассажиров нужен ряд документов.

Пассажирам следует понимать, что водитель не просто «всего лишь» не выдал им чек за поездку. В отличие от легальных перевозчиков у нарушителя нет путевого листа, следовательно, скорее всего, он не проходил обязательный медицинский осмотр перед рейсом, а его микроавтобус — квалифицированный техосмотр. У такой поездки многократно повышается вероятность ее завершения трагически, ведь нет гарантии, что накануне водитель не пил спиртное или что его самочувствие не грозит снижением внимания и скорости реакции на дороге. А последняя, как известно, ошибок не прощает.

Заместитель директора департамента — начальник отдела транспорта департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Виктория Коваленко:

– Сегодня проводилось рейдовое мероприятие, непосредственно в рамках работы межведомственной рабочей группы по выявлению нелегальных перевозчиков и устранению имеющихся нарушений в сфере межрегиональных пассажирских перевозок. Были выявлены факты перевозки пассажиров за деньги, составлены административные материалы, которые будут направлены в суд для вынесения наказания этим перевозчикам.

Как сообщила руководитель группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Анастасия Фетисова, проверочные мероприятия на территории региона стартовали 4 апреля. Всего за одни сутки в Туле, Новомосковске и Узловой было выявлено более 30 нарушений. Чаще всего водители не использовали ремни безопасности, нарушали требования ОСАГО и выезжали на неисправном транспорте.

Напомним , после страшного ДТП в Подмосковье, в котором погибли шесть человек, в правительстве Тульской области состоялось экстренное совещание. По его результатам было решено организовать операцию «Нелегальный перевозчик», которую планируется проводить на протяжении месяца.

Информацию о нелегальных перевозчиках можно сообщить по телефонам +7-4872-24-51-11, или +7-920-777-55-99.

Как понять, что перед вами автобус легального перевозчика?

Снаружи есть:

полное или краткое наименование перевозчика над лобовым стеклом и (или) на правой стороне кузова по ходу транспортного средства;

на лобовом стекле, на правой стороне кузова по ходу движения и на заднем окне транспортного средства размещены указатели маршрута регулярных перевозок;

на указателе маршрута, размещаемом на лобовом стекле автобуса, написаны наименования начального и конечного остановочных пунктов и номер маршрута (например, № 111 «Тула — Москва»);

Внутри есть:

наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя, а при наличии кондуктора — также фамилия кондуктора;

наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за перевозками пассажиров и багажа;

номера мест для сидения, за исключением случаев, когда транспортное средство используется для осуществления регулярных перевозок по билетам, в которых не указывается номер места для сидения;

стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа;

информация о договоре страхования ответственности перевозчика за причинение ущерба здоровью и собственности пассажира;

правила пользования транспортным средством или выписка из них.

Вам обязательно должны выдать билет на проезд!