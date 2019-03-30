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Игорь Черевченко: «Игра получилась тяжелой, победа была нужна всем»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Игорь Черевченко: «Игра получилась тяжелой, победа была нужна всем»

Одержав победу над «Крыльями Советов», туляки поднялись на шестое место в турнирной таблице.

Главный тренер тульского клуба прокомментировал итоги матча с самарской командой, который завершился со счётом 1:0 в пользу «Арсенала».

– Ребята поняли, что мы от них хотим. Было время подготовиться к «Крыльям». Очень симпатичная, хорошая команда. Считаю Миодрага Божовича топ-тренером для России – он уже всем все доказал. Сегодня победа нужна была всем, игра получилась тяжелой.

В свою очередь, Миодраг Божович, который ранее тренировал «Арсенал», взял вину за поражение на себя:

– Думаю, может быть, я что-то сказал не так, не донес до игроков. Может быть, ожидали, что выиграем легко.

С победой игроков и болельщиков «Арсенала» поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Это была интересная игра и заслуженная победа. Удачи нашим футболистам в следующих турах.

Напомним, победный гол в ворота «Крыльев» на 66-й минуте забил Лука Джорджевич, получивший передачу от Ткачёва. В середине первого тайма, спасая свои ворота от атаки самарцев, серьёзную травму правой кисти получил голкипер «канониров» Михаил Левашов. Восстановление займёт до шести недель. 

Сюжет: Арсенал
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:54 +4
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