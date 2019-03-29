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В субботу за порядком в Туле проследит Алексей Крыгин
Фото из архива MySlo

В субботу за порядком в Туле проследит Алексей Крыгин

По всем вопросам жителям следует обращаться в городскую ЕДДС.

В субботу, 30 марта, в городской администрации дежурит начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.

В воскресенье за порядком в областном центре будет следить заместитель начальника управления экономического развития Владимир Королев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:04 +2
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