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В субботу за порядком в Туле проследит Алексей Крыгин
По всем вопросам жителям следует обращаться в городскую ЕДДС.
В субботу, 30 марта, в городской администрации дежурит начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.
В воскресенье за порядком в областном центре будет следить заместитель начальника управления экономического развития Владимир Королев.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.
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