В субботу за порядком в Туле проследит Алексей Крыгин

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По всем вопросам жителям следует обращаться в городскую ЕДДС.

В субботу, 30 марта, в городской администрации дежурит начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.

В воскресенье за порядком в областном центре будет следить заместитель начальника управления экономического развития Владимир Королев.