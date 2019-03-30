Дымовая завеса в тульском ломбарде подняла пожарных по тревоге

Фото Сергея Старикова

Как выяснилось, повода для беспокойства нет, никто не пострадал.

Как сообщает корреспондент Myslo, утром 30 марта, к дому № 30 по ул. Вильямса в Туле прибыли несколько пожарных расчетов. Причиной вызова стало задымление в помещении ломбарда.

Как выяснилось, повода для беспокойства нет. Оказалось, что в процессе работы один из сотрудников случайно нажал кнопку на специальном браслете и активировал дымовую завесу, которая используется в качестве защиты от грабителей. Это стало причиной срабатывания противопожарной сигнализации.