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Дымовая завеса в тульском ломбарде подняла пожарных по тревоге
Фото Сергея Старикова

Дымовая завеса в тульском ломбарде подняла пожарных по тревоге

Как выяснилось, повода для беспокойства нет, никто не пострадал.

Как сообщает корреспондент Myslo, утром 30 марта, к дому № 30 по ул. Вильямса в Туле прибыли несколько пожарных расчетов. Причиной вызова стало задымление в помещении ломбарда.

Как выяснилось, повода для беспокойства нет. Оказалось, что в процессе работы один из сотрудников случайно нажал кнопку на специальном браслете и активировал дымовую завесу, которая используется в качестве защиты от грабителей. Это стало причиной срабатывания противопожарной сигнализации.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:10 +2
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Место
Тулаулица Вильямса

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