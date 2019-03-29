«Крылья Советов» — «Арсенал»: 0:1. Текстовая трансляция матча

Фото ПФК «Арсенал»

29 марта тульский «Арсенал» играет в Самаре с местным клубом «Крылья Советов». Болеем за наших вместе с Myslo!

90' К основному времени добавлено четыре минуты. Продержаться!

90' Опять Самедов с Мирзовым схлестнулись в центре поля - Александр нарушил правила. Горячие парни!

89' Шестая карточка "Арсеналу" - на этот раз получает Нигматуллин за долгий ввод мяча в игру.

86' Замена у "Арсенала": Ткачев уходит, на поле появляется Кантемир Берхамов.

85' Опасный стандарт на подступах к штрафной "Арсенала" - правила нарушил Бакаев. Пробил Самедов, но четко по центру, прямо в руки Нигматуллину.

82' Мирзов с Самедовым общаются на повышенных тонах! Даже пободались немного, пока партнеры их не разняли. Александр наказан за это желтой карточкой.

80' А вот и возмездие: теперь горчичник достается Шишкину за фол на Бакаеве.

79' Горбатенко получает желтую карточку за грубую игру против Шишкина - слишком активно замахал локтями. Полкоманды на карточках...

78' «Крылья» опасно атакуют. Самедов, прорвавшись по правому флангу, сместился в центр и сделал передачу на никем не прикрытого Ткачука. Тот уже был готов расстреливать Нигматуллина, но вовремя подоспевший Комбаров разрядил ситуацию, бросившись под удар и переведя мяч на угловой.

74' И тут же третья — Ткачук вместо Ананидзе! Все атакующие резервы задействует Божович. Чем ответит Черевченко?

73' Вторую замену делает Миодраг Божович. Шейдаев выходит на поле вместо Корниленко.

70' Арсенальцы плотно насели на штрафную самарцев! После выноса защитниками мяча снаряд отлетел к Кадири, который пробил по воротам Рыжикова. Тот с большим трудом выручает, но не фиксирует мяч. Он отлетел к Ткачеву, у котрого не получилось поразить ворота самарцев с острого угла. Эх, обидно!

69' И снова Горбатенко в центре внимания: наносит плотный удар по вортоам Рыжикова, но попал в Бакаева.

68' Горбатенко дальней передачей нашел в центре штрафной «Крыльев» Джорджевича, и тот в касание нанес удар слету. Но мяч плохо лег на ногу нашему нападающему, он пробил сильно выше ворот.

66' Григалава отдал пас на Джорджевича, тот в касание передал на Горбатенко. Игорь в свою очередь отдал на Ткачева, а Сергей уже вывел Джорджевича, начавшего эту атаку, один на один с вратарем. Черногорец хладнокровно (и красиво!) перебросил Рыжикова. Есть 1:0 в нашу пользу!

66' ГОЛ!!! 0:1!!!

«Арсенал» выходит вперед!!!

65' Корниленко забрался в офсайд.

63' Мирзов прострелил в штрафную, а Рыжиков, играя на перехвате, не сумел сразу зафиксировать мяч. Жаль, никого из арсенальцев рядом не оказалось.

62' Угловой у ворот «Арсенала». Выше всех выпрыгивает Рохель и мощно бьет. На наше счастье, не попадает в створ.

61' Некоторая несогласованность действий между Беляевым и Нигматуллиным. Мяч после передачи Самедова медленно катился прямо в руки Артуру, но Максим зачем-то сыграл на опережение, что привело к необязательному угловому у ворот туляков.

60' А нет, все-таки будет замена у «Крыльев»: вместо Денисова на поле появляется Павел Яковлев.

59' Подключившись в атаку, Хагуш навешивает в штрафную. Получается прямо в руки Рыжикову.

57' Вроде оба футболиста, пострадавшие в предыдущем эпизоде, готовы продолжать игру.

56' В центре поля столкнулись Виталий Денисов и Кадири. Причем Денисов сигнализирует, что срочно нужна медицинская бригада…

54' В ответ желтую получает Ткачев — тоже за грубую игру. Итого у «Арсенала» уже четыре игрока на карточках…

54' Желтую карточку получил Тарас Бурлак за фол на Джорджевиче.

50' Из скопления у линии штрафной наносил удар Шишкин. Мяч не долетел до створа.

49' Нашли арсенальцы передачей забегающего Джорджевича! Тот уходил в сторону лицевой и с острого угла пробил в ближний угол. Как раз туда, где был Рыжиков — он уверенно забрал мяч в руки.

47' Как-то осторожно начали вторую 45-минутку. Вроде стремление развить атаки есть, но до штрафных мяч не долетает.

46' В перерыве тренеры обошлись без замен.

46' Второй тайм!

Давай, «Арсенал», верим в тебя!!!

Перерыв. Оперативный фоторепортаж с первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами:

Максим Беляев, защитник «Арсенала»:

- У нас много хороших моментов, мяч летает штанга-перекладина-лицевая, немного везения не хватает. В целом игра получается, надо продолжать в том же духе. Мыслей о ничьей у нас нет — мы думаем только о победе.

Георгий Зотов, защитник «Крыльев Советов»:

- Не хватает завершающего удара. Фолов много — но это игровые моменты. Сегодня если кто-то забьет гол, то это и решит весь матч.

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. 0:0. Первый тайм запомнился аж четырьмя желтыми карточками (три из них — для «Арсенала»), травмой Левашова и в большинстве своем невнятными атаками со стороны обеих команд. Впрочем, игру явно нельзя назвать скучной. Надеемся, второй тайм получится острее!

45+2' Команды доигрывают тайм без энтузиазма. Уже хотят на перерыв…

45' Две минуты добавлено к основному времени первого тайма.

43' Самедов на правом фланге обыграл Ткачева и вырезал мяч внешней стороной стопы в штрафную арсенальцев, где под его передачу открылся Канунников. Удар головой у Максима не получился.

42' Подачу Самедова прервал головой Кадири, переведя мяч на угловой.

41' Мирзов прорвался слева, обошел защитника «Крыльев», сместился в центр и отдал на Ткачева. Сергей с острейшего угла запулил мяч в перекладину ворот Рыжикова!

40' Мирзов на левом фланге обыграл сразу двух игроков «Крыльев», но немножко увлекся обводкой и упустил мяч за лицевую.

38' В позиционной атаке «Крылья» вывели под удар Шишкина. Но из хорошей позиции Роман отправил мяч сильно выше ворот Нигматуллина.

36' После некоторого затишья «Арсенал» развил атаку, которая завершилась дальним ударом Ткачева. Рыжиков спас свои ворота.

29' У «Арсенала» была возможность развить перспективную контратаку, но Ткачев сделал очень плохой пас на Джорджевича — его с легкостью перехватили защитники «Крыльев».

27' Первая желтая у «Крыльев» — Корниленко наказан за фол на Григалаве.

26' Туляки разыграли угловой, но быстро его потеряли, еще около флажка. Правда, Бакаев вовремя навязал борьбу игроку «Крыльев», отобрал у того мяч (без нарушений!) и через мгновение прострелил в штрафную хозяев. Увы, никого из партнеров там не оказалось.

25' Бакаев забросил мяч в штрафную «Крыльев» на открывающегося Джорджевича. Максимум, что Лука сумел выжать из этого эпизода — это угловой для «Арсенала».

24' Ткачев очень жестко сыграл против Рохеля. Удивительно даже, но на этот раз судья ограничился устным предупреждением.

23' А вот и она: Нигматуллин появляется на поле вместо травмированного Левашова. Мише лучи здоровья!

22' Похоже, в предыдущем эпизоде Левашов получил травму — что-то с кистью правой руки. Продолжить игру не сможет, будет замена.

20' ОЧЕНЬ ОПАСНО! По правому флангу прорывался Самедов, легко обойдя Кадири, и навесил в штрафную, где мяч караулил Канунников. Но Левашов опередил его на выходе, выбив на ногу Тимофеева. Тот в касание нанес удар по воротам — выручил Беляев, головой прервал полет мяча.

19' Следующую атаку «Крыльев» снова завершал Самедов. Бил из-за пределов штрафной. Мяч прошел рядом с дальней штангой. Судья показал, что будет выбивать Левашов. Но на повторе очевидно, что перед тем, как уйти, мяч коснулся ноги Комбарова. Должен был быть угловой — судья пропустил эпизод.

18' Штрафной в исполнении Самедова. Он закрутил подачу в створ, но Левашов на месте — забрал мяч в руки.

17' Отличившийся в предыдущем моменте Комбаров получает желтую карточку за срыв атаки. Сбил Канунникова. Уже третья желтая для «Арсенала» — а еще даже половины первого тайма не сыграли!

17' Третий угловой возле ворот самарцев приводит к дальнему удару Комбарова из-за пределов штрафной. Выше ворот.

16' «Арсенал» разыграл два угловых подряд. Ни к чему опасному они не привели.

14' НИЧЕГО СЕБЕ! Заброс от Бакаева со своей половины поля на Джорджевича. Лука, заметив, что вратарь самарцев вышел далеко из ворот, не долго думая пробил метров с 30-ти. Рыжиков еле-еле дотянулся до мяча и сумел перебросить его через перекладину.

12' Острый ответ от «Крыльев»! Подача с правого фланга, первым на мяче оказался Канунников, который в касание мощно пробил над перекладиной ворот «Арсенала».

12' Затяжная атака канониров через левый фланг. Завершилось все точным, но слабоватым ударом Горбатенко — прямо в руки Рыжикову.

9' Еще одна желтая карточка для «Арсенала» — получает ее Анри Хагуш за то, что в борьбе выставил руку и попал по лицу Корниленко.

7' Штрафной в исполнении Самедова. Мяч нашел голову игрока «Крыльев», но ничего опасного не получилось. Кто-то из наших сильным ударом вынес мяч подальше от ворот Левашова. Правильно -лишние риски нам ни к чему.

6' А вот и Сергей Ткачев отважился на дальний удар, получив мяч в опасной близости от штрафной «Крыльев»! Решил проверить свою точность, но не получилось — мяч прошел далековато от створа.

5' Корниленко в борьбе локтем бортанул Кадири — тот на газоне, матч приостановили. Но вроде все в порядке с нашим футболистом.

2' Еще одна атака туляков закончилась падением Джорджевича в штрафной самарцев. Свисток арбитра — увы, не пенальти. Судье показалось, что Лука симулировал, за что наш нападающий получил «горчичник».

1' С первой минуты «Арсенал» дерзко пошел в атаку на ворота «Крыльев»! Бакаев прорвался по правому флангу, обошел двух защитников, попытался пробить, но его удар заблокировали. Мяч снова отскочил к Зелимхану, и на этот раз он уже попытался прострелить во вратарскую, где находился его партнер. Но все же каким-то чудом самарцам удалось нивелировать эту угрозу.

1' Стартовый свисток прозвучал.

Вперед, за ТУЛУ!!!

0' Стартовые составы команд и скамейки запасных:

0' Антураж предстоящей игры — в мини-фоторепортаже от пресс-службы ПФК «Арсенал»:

0' Игра в Самаре открывает очередной тур РПЛ, который проходит сразу после перерыва на матчи сборных. Эта весна у «Крыльев» и у «Арсенала» началась неплохо: обе команды могут похвастаться двумя победами и одной ничьей в первенстве. Так что мотивации на продолжение взятого курса хватает и у тех, и у других. У «Арсенала», может, ее даже больше — надо еще и не ударить в грязь лицом перед бывшим тренером, Миодрагом Божовичем, который сейчас тренирует «Крылья». Отметим, что последние две встречи с самарцами закончились победами туляков.

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня наш любимый клуб сыграет в Самаре с «Крыльями Советов». Стартовый свисток прозвучит в 18.30. Ждем хорошую игру!