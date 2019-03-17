«Арсенал» — «Енисей»: возвращение Аленичева и суперКПД хозяев

Фото Алексея Пирязева.

Арсенал — Енисей — 2:0 (1:0).

Голы: Мирзов (29), Горбатенко (88).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Мохаммед, Горбатенко (Берхамов, 89), Ткачёв (Костадинов, 81), Мирзов, Кангва, Джорджевич (Аджоев, 90).

Предупреждены: Джорджевич, Горбатенко, Ткачёв, Левашов — Савичев, Ятченко.

Судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

16 марта. Тула. Центральный стадион.

Казнить нельзя помиловать

Конечно, с того момента, как возникла вся эта катавасия с тульским полем, родилось очень много конспирологических версий причин случившегося, самая популярная из которых — все это происки ЦСКА. Думается, теории заговора утихли в тот вечер, когда на поле тульского стадиона вышли футболисты «Арсенала» и «Енисея», и мы увидели, что даже в середине марта поле к играм чемпионата Премьер-Лиги допущено условно.

Было видно, что мяч слегка дробит и тормозит, в каких-то моментах футболисты вообще в момент удара вместе с мячом выдирали куски дерна. Какой уж тут качественный футбол. О том, что поле было очень тяжелым, не сговариваясь, говорили и до матча и после оба тренера. Но при этом согласимся с Черевченко, заметившим, что условия были одинаковыми для обеих команд.

Жаль, что это все происходит с нами. Но сильный не тот, кто не ошибается, а тот, кто умеет делать выводы. Для команды, которая если не впрямую, то своими результатами говорит том, что хотела бы пробиться в еврокубки, лучше получить все эти уроки сейчас, а не когда жареный петух клюнет. Значит, летом можно ждать новостей относительно того, что будет сделано на стадионе. Может, заодно и громкоговорители на Востоке повесят, а то пока они, похоже, работают лишь для привилегированной Западной трибуны.

Справедливости ради надо сказать, что в тот же день в телетрансляции мы видели хваленое поле в Екатеринбурге, которое под снегом раскисло, и футболисты обеих команд успели не только его хорошенько взрыхлить, но и вываляться в весенней грязи. Уж в этом сравнении тульский газон однозначно выглядел лучше.

Природу не обманешь, но и от футбола ранней весной никуда не деться при любой системе. Значит, бороться надо не только репрессиями, которые иногда и правда похожи на масонский заговор, потому что качество телевизионной картинки — это не критерий, если на допущенных стадионах мы видим грязь и слякоть вместо поля. Надо садиться и вырабатывать некий комплекс мер и требований, которые должны быть осуществимы на каждом стадионе, а уже исходя из них расставлять запятые во фразе казнить нельзя помиловать. Так в свое время Николай Толстых заставил на всех российских стадионах поменять лавочки на индивидуальные сиденья, и деньги на это моментально нашлись. Еще разобраться что важнее для российского футбола — пресловутая система ВАР или внятная подготовка весеннего поля, прописанная в регламенте, коли уж так приспичило играть в начале марта.

Два удара — два гола

Дмитрий Аленичев сделал ставку на тех, кто играл когда-то в «Арсенале», и, значит, имел какую-то дополнительную мотивацию проявить себя в Туле, ну или просто чувствовал себя более уверенным в огненной атмосфере тульского стадиона — Кутьина и Зотова. Александр Кутьин вообще едва ли не впервые в сезоне вышел с первых минут, но так себя ничем особо и не проявил, временами о его существовании на поле вообще забывалось. Но даже при такой безнадеге во втором тайме он имел супершанс, когда после рикошета от тульского защитника бил по воротам практически с метра и умудрился не попасть. В этом эпизоде Кутьина, правда, по-видимому, успел напугать метнувшийся к штанге Левашов, и тот наносил удар не подстраиваясь под мяч, на удачу. Но удача — она барышня капризная. Пока ты был на стороне добра, и сохранял верность команде, с которой совершил невероятное восхождение — это одно; а когда побежал туда, где пообещали больше — это другое. Что-то после ухода из «Арсенала» не числится за Кутьиным никаких бомбардирских подвигов, не случились они и в этот раз.

Многие тульские болельщики ожидали, что игра сложится легко для их команды — противостоял как-никак записной аутсайдер, да еще и разрываемый внутренними конфликтами, вынесенными уже на всеобщее обозрение. Но при всем при этом нынешняя команда Дмитрия Аленичева по ходу матча развалилась вообще-то считанное число раз, а в остальных играх представала достаточно боеспособным коллективом, от которого и ЦСКА, и «Спартак» еле ноги унесли. Нам ли в Туле не знать, как Аленичев умеет настраивать свои команды.

Игра в Туле показала, что «Енисей» хоть и отчаянно тонет, с пробоинами, но еще не пошел ко дну. Более того — именно красноярская команда могла первой добиться успеха, когда Огуде головой замыкал прострел с фланга, но мяч чиркнул о перекладину и улетел выше.

Этот эпизод тем более был показателен, что тульская оборона этой весной пока выглядит крепостью, и с игры еще не пропускала. А вот «Енисей», да еще на нашем поле, имел все шансы ее вскрыть. После перерыва был еще эпизод с дальним ударом, с которым справился Михаил Левашов, ну и памятный казус с Кутьиным — не так и мало в игре против аутсайдера.

А вот хозяева поля имели сложностей с выполнением задачи, как взломать оборону соперника, имели, наверное, даже больше. Ведь особо ярких голевых моментов у ворот гостей не припомнить. Собственно, секреты борьбы с автобусами, то есть ведения позиционной атаки, вообще едва ли не самые теперь сложные. Поди пробейся вперед, когда там стена.

Все по местам расставил сумасшедший удар Мирзова с линии штрафной, когда мяч дугой залетел под перекладину мимо рук успевшего среагировать на удар Давида Юрченко. После забитого мяча Мирзов еще успел подбежать к телекамерам и продемонстрировать надпись на поддетой под основную футболки со словами поддержки Новой Зеландии, где произошла страшная трагедия.

Второй забитый мяч вышел под стать первому — примерно в той же точке, с которой в первом тайме наносил удар Мирзов, мяч подлетел к Горбатенко, тот немного подстроился под удар и жахнул в касание с левой в дальнюю девятку. Вратарь снова был бессилен. Кстати, после матча Черевченко пояснил, что предпочел выставить на игру Горбатенко вместо хорошо проявившего себя в последних матчах Костадинова именно в пользу атакующего футбола. Получается, не прогадал.

Эпизод со вторым голом вообще оказался символичным, ведь «Енисей», по сути, попался на том оружии, которому готовятся противостоять все нынешние соперники «Арсенала» — быстрым контратакам, после которой собственно, и утвердился окончательный счет матча 2:0. О команде Аленичева и деваться уже было некуда — надо было раскрываться и бежать вперед отыгрываться.

После матча болельщики «Арсенала» с негодованием обсуждали фразу игрока «Енисея» Данченко о том, что обидно проигрывать, пропустив два глупых гола. Но, думается, в понятие «глупые» он вряд ли вкладывал особый уничижительны смысл. С точки зрения футболиста проигравшей команды они ведь действительно выглядели как минимум нелогичными — сделав все, чтобы обезопасить свои ворота, пришлось капитулировать после двух моментов, когда соперники не просто мастерски исполнили дальние удары, но еще и с такой убийственной статистикой: за весь матч два попадания в створ ворот, два гола. Обидно, понимаешь…

«Арсенал» испытывают бывшие. После Аленичева будет Божович

Дмитрий Аленичев начал пресс-конференцию с иронического замечания: как будто и не расставались. Действительно, за те три с половиной ярких года, что он руководил командой, многое стало родным для него в Туле, о чем он не постеснялся сказать. Собственно, за эту искренность в отношении к себе, к команде, к городу о Дмитрии Анатольевиче до сих пор в Туле вспоминают добрым словом. Но сейчас пути разошлись, так бывает не только в футболе, но и в жизни вообще.

У Аленичева теперь не самая простая страница в жизни — совершенно идиотская война со своим же руководством клуба, когда в ход идут такие восхитительные аргументы, что главный тренер отодвинул в запас местного 35-летнего ветерана, не дав ему проявить себя в Премьер-Лиге. Думается, один этот пассаж говорит об уровне компетентности его противников. Хотя на фоне Кутьина, которого мы видели в Туле, может и местный ветеран был бы не хуже.

После матча в Туле некоторые поспешили написать, что «Арсенал» подписал приговор Аленичеву. На самом деле это не так. Команда «Енисей» в Туле была достаточно крепким коллективом, который всего лишь не справился с нашей статистикой: два попадания в створ — два гола. Но чемпионат еще не закончен, впереди у «Енисея» серия игр с прямыми конкурентами, от которых и будет зависеть итог сезона. В этой ситуации многое зависит от твердости характера, а уж в отсутствии этого нашего бывшего тренера не обвинить. Иначе не играл бы он ни в финале Кубка УЕФА, ни в финале Лиги чемпионов, да и нашей тульской сказки с Премьер-Лигой тоже скорее всего не было бы. До «Енисея» с его внутренними разборками нам, конечно, дела нет, а вот Аленичеву пожелаем удачи.

У «Арсенала» же на пороге новая встреча с бывшим — в следующем туре тульской команде играть в Самаре с «Крыльями Советов», которыми руководит Миодраг Божович.