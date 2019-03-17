На ул. Ложевой в Туле после столкновения ВАЗ вылетел на тротуар

Фото и видео Сергея Старикова

Как рассказал водитель Lada Priora, в этот момент на тротуаре находилась женщина, но она успела отскочить в сторону.

Вечером, 17 марта, на пересечении ул. Ложевой и ул. Калинина в Туле произошло серьезное ДТП с участием ВАЗ-2114 и Lada Priora. По словам водителя второго автомобиля, он ехал в направлении к ул. Кирова, а «четырнадцатая» непосредственно перед столкновением поворачивала налево, на ул. Калинина.

После мощного бокового удара ВАЗ вылетел на тротуар и приземлился на кучу снега. Как рассказал водитель Lada Priora, в этот момент на тротуаре находилась женщина, но она успела отскочить в сторону.

Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, пострадавших в результате ДТП нет. Все причины и обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.