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На ул. Ложевой в Туле после столкновения ВАЗ вылетел на тротуар
Фото и видео Сергея Старикова

На ул. Ложевой в Туле после столкновения ВАЗ вылетел на тротуар

Как рассказал водитель Lada Priora, в этот момент на тротуаре находилась женщина, но она успела отскочить в сторону.

Вечером, 17 марта, на пересечении ул. Ложевой и ул. Калинина в Туле произошло серьезное ДТП с участием ВАЗ-2114 и Lada Priora. По словам водителя второго автомобиля, он ехал в направлении к ул. Кирова, а «четырнадцатая» непосредственно перед столкновением поворачивала налево, на ул. Калинина.
 

 
После мощного бокового удара ВАЗ вылетел на тротуар и приземлился на кучу снега. Как рассказал водитель Lada Priora, в этот момент на тротуаре находилась женщина, но она успела отскочить в сторону.
 
Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, пострадавших в результате ДТП нет. Все причины и обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
Галерея
На ул. Ложевой в Туле после столкновения ВАЗ вылетел на тротуар, Фото: 1
На ул. Ложевой в Туле после столкновения ВАЗ вылетел на тротуар, Фото: 2
На ул. Ложевой в Туле после столкновения ВАЗ вылетел на тротуар, Фото: 3
На ул. Ложевой в Туле после столкновения ВАЗ вылетел на тротуар, Фото: 4
На ул. Ложевой в Туле после столкновения ВАЗ вылетел на тротуар, Фото: 5
На ул. Ложевой в Туле после столкновения ВАЗ вылетел на тротуар, Фото: 6
На ул. Ложевой в Туле после столкновения ВАЗ вылетел на тротуар, Фото: 7
На ул. Ложевой в Туле после столкновения ВАЗ вылетел на тротуар, Фото: 8
На ул. Ложевой в Туле после столкновения ВАЗ вылетел на тротуар, Фото: 9
На ул. Ложевой в Туле после столкновения ВАЗ вылетел на тротуар, Фото: 10
На ул. Ложевой в Туле после столкновения ВАЗ вылетел на тротуар, Фото: 11
На ул. Ложевой в Туле после столкновения ВАЗ вылетел на тротуар, Фото: 12
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 19:00 +12
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