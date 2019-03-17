Приставы продадут арестованное имущество туляков на десятки миллионов рублей

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Судебные приставы региона передали на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях арестованное имущество. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 20 марта 2019 года в 12.00 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14 б, каб. 33. На аукцион выставлено недвижимое и движимое заложенное, незаложенное имущество на общую сумму 13 млн 528 рублей (оборудование для автосервиса, гидравлический пресс пакетировочный, система вентиляции, земельные участки и др.).

Также торги состоятся 27 марта 2019 года в 12.00 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14 б, каб. 33. На торги выставлено движимое и недвижимое заложенное, незаложенное имущество на сумму 8,5 млн рублей (сельскохозяйственная техника, легковой автомобиль, нежилые помещения, земельный участок).

28 марта 2019 года торги состоятся в 11.00 по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 200. На аукцион выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму 46 млн 170 тыс. рублей (нежилые помещения, жилые дома, квартиры, земельные участки).