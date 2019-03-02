«Арсенал» обыграл ЦСКА со счетом 2:0

Фото ПФК «Арсенал»

2 марта тульский «Арсенал» провел свой первый официальный матч в 2019 году против одного из лидеров чемпионата - ЦСКА. Текстовая трансляция матча от Myslo.

Матч окончен. 2:0 — победа тульского «Арсенала» над ЦСКА!!! Сумели в этом сезоне отметиться победами над почти всеми грандами российского футбола! Поздравляем футболистов и болельщиков с таким началом футбольного 2019 года.

90+3' Матч завершается третьей заменой у «Арсенала»: на поле появляется АДЖОЕВ! Стандартная замена для нашей команды, когда выигрываем. Пусть поиграет несколько секунд…

90+3' Желтая карточка Мирзову за грубую игру.

90' Три минуты добавлено к основному времени матча.

90' Навес с углового в штрафную «Арсенала». Мяч попал к Бийолу, который головой пытался пробить по пустым воротам — Левашов ошибся на выходе, оставив ворота неприкрытыми. К счастью, повезло — мяч прошел рядом с дальней штангой.

88' Джорджевич убежал по свободному правому флангу и сделал передачу во вратарскую ЦСКА где Кангва в борьбе сумел протолкнуть мяч между ног Акинфеева. 2:0, ребята, 2:0!!!

88' ГОООООЛ!!! 2:0 в пользу «АРСЕНАЛА»!!!

87' Акинфеев со своей половины отправил мяч в нашу штрафную. А там после скидки Бийола мяч получил Нисимура, но не смог комфортно для себя его принять и нанести удар.

84' Подача со стандарта в штрафную «Арсенала». Наша защита вынесла мяч, а на подборе караулил Влашич. Он попробовал нанести дальний удар, но получилось слишком высоко.

81' Джорджевич был в явном офсайде и забил (свистка еще не было). Этот эпизод вызвал бурное негодование армейцев, особенно Акинфеева. Но арбитр никак не отреагировал.

79' Последняя замена у ЦСКА. Бийол вместо Бистровича.

78' Кангва прорвался по правому флангу и бил в дальний угол ворот. Увы, неточно…

76' Обляков передачей с левого фланга на дальней штанге нашел Эрнандеса, но тот не сумел толком подстроиться под мяч. Удар не получился.

75' «Арсенал» попытался убежать в контратаку. Мирзов отдал на левый фланг Горбатенко, а тот дальней передачей нашел на противоположном фланге Джорджевича. Лука скинул на Кадири, но удар у нашего ганца не получился.

73' И вторая замена у ЦСКА: Такума Нисимура на поле вместо Сигурдссона.

73' Первая замена у «Арсенала». Уходит Бакаев, на поле появляется Мирзов.

71' Джорджевич врывался в штрафную армейцев, в сопровождении Магнуссона ушел почти к самой лицевой, и единственное что ему удалось создать из этого момента — это слабый удар в сторону ворот Акинфеева. Ничего опасного.

70' Сравниваем счет по желтым карточкам: третий горчичник у «Арсенала» получает Джорджевич — локтем в верховой борьбе влепил в глаз Бекао.

69' Подача с правого фланга атаки ЦСКА оказывается в руках Левашова. Михаил сегодня в ударе! Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.

67' Армейцы, бодро перепасовываясь, дошли до штрафной «Арсенала». Чалов пытался перекинуть Левашова «черпачком», но Михаил сумел-таки перевести мяч на угловой.

65' Быстрая контратака «Арсенала»: Кангва по левому флангу убежал на половину поля ЦСКА. Передачу на Джорджевича прервал Магнуссон, чуть не срезав мяч в свои ворота.

65' И снова Левашов! Опасный навес с левого фланга, Михаил кулаками мощно выбил мяч подальше от своих ворот.

63' Влашич попробовал дальним ударом проверить готовность нашего голкипера. Левашов готов к труду и обороне!

62' Угловой у ворот «Арсенала» — Левашов разминается и в красивом прыжке ловит мяч в руки.

59' Первая замена в игре. Гончаренко меняет Набабкина на Абеля Эрнандеса.

55' А у ЦСКА тем временем уже третья желтая карточка — Ахметов уронил Альвареса.

54' Между первой и второй перерывчик небольшой… Горчичник для Бакаева — по всей видимости, за какой-то фол в предыдущих эпизодах, отложенное наказание.

52' Первая желтая карточка у «Арсенала» — наказан Костадинов за то, что руками придержал Сигурдссона.

51' По левому флангу мощно прорвался Влашич, сделал передачу в штрафную «Арсенала». Защитники не без труда смогли отвести опасность от ворот Левашова.

48' Передача на Кангву — удар — перекладина. Отскок на Джорджевича, который прошил мощным ударом Акинфеева. 1:0 в пользу «Арсенала»!!!

Арсенал — ЦСКА. 1:0. Лука Джорджевич, Российская Премьер-Лига, 18 тур 02.03.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube

48' ГОООООЛ!!! «Арсенал» забивает!!!

47' Обляков навешивал в штрафную туляков, где к мячу тянулся Бекао. Но довести задуманное до логического конца арсенальцы им не дали.

47' Бакаев завалил Сигурдссона в опасной близости от своей штрафной. Опасный стандарт!

46' В перерыве обошлось без замен.

46' Второй тайм!

«Арсенал», верим в тебя!!!

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами:

Кадири, полузащитник «Арсенал»:

- Мы стараемся изо всех сил, делаем все, что от нас зависит. Как мне кажется, по контролю мяча у нас с соперником сейчас 50/50.

Бекао, защитник ЦСКА:

- Мы вышли с задачей побеждать. И хорошо владеем инициативой. К сожалению, не смогли пока реализовать свои моменты. Думаю, второй тайм проведем активно. Победа сейчас — это самое главное.

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. Оперативный фоторепортаж с первого тайма от пресс-службы ПФК «Арсенал»:

Перерыв. Довольно интересную 45-минутку выдали сегодняшние соперники. Игра динамичная, опасные моменты регулярно случались как у ворот Левашова, так и у его оппонента Акинфеева. Но голов мы так и не увидели. Вся надежда на второй тайм!

45+1' Добавленная минута быстро истекла, уходим на перерыв со счетом 0:0.

45' Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.

44' Вторая желтая карточка у ЦСКА — Сигурдссон за фол на Бакаеве.

44' Опасный обрез на половине арсенальцев. Влашич убегал почти один на один с Левашовым, но решил пробить издалека, не входя в штрафную. Удар получился точно в руки нашему голкиперу — повезло.

42' «Арсенал» почти всей командой, даже с некоторыми защитниками, на половине поля ЦСКА! Бакаев с правого фланга, красиво обыграв оборону армейцев, прострелил в штрафную. Но увы, там никого не было…

40' Неплохо «Арсенал» разыгрался к концу первого тайма! Все-таки номинальные хозяева, да и болельщики наши (пусть и немногочисленные) активно гонят вперед.

39' Джордевич красиво обыграл защиту ЦСКА на подступах к штрафной, но потом пас в центр нашему нападающему не удался — никого из партнеров мяч там не нашел. А ведь начинался этот эпизод довольно перспективно для «Арсенала»!

37' Штрафной бил Горбатенко — навес к воротам, Комбаров первый на мяче. Наш капитан попытался пробить, но не вышло. В любом случае, нервишки армейцам пощекотали.

37' Бекао жестко сыграл против Кангвы метрах в 15-ти от своей штрафной. Может быть опасный стандарт.

35' Джорджевич, получив мяч у штрафной ЦСКА, отдал пас на Кангву. Тот пошел в обыгрыш и упал в штрафной армейцев. Судья показал, что отбор со стороны игрока ЦСКА был чистым, и пенальти не назначил. Эванс, конечно, активно возмущался.

32' А вот и первая желтая карточка — получает ее Кирилл Набабкин. За грубый подкат под Кадири.

31' Пока команды действуют без опасных моментов. Игра сместилась в центр поля.

30' Довольно много фолов мы видим сегодня. Вот только что — очередной грубый в исполнении Горбатенко. Но пока арбитр обходится без желтых карточек.

28' Надо отметить, что после достаточно мощного старта со стороны армейцев, «Арсенал» все-таки сумел отодвинуть игру от своих ворот и даже провел несколько зрелищных и опасных атак.

24' Влашич пытался в одиночку обыграть половину нашей команды. Пробить ему так и не дали.

23' Горбатенко, прорвавшись по левому флангу, долго пытался принять решение — навешивать в штрафную ЦСКА или отдать пас на набегавшего партнера?.. В итоге решил навесить, но защитники армейцев заблокировали. А на отскоке Игорь решил пробить сам: получилось слабо и неточно.

19' ЦСКА разыграли штрафной. Арсенальцы надежно сыграли и не дали армейцам создать какую-то опасность у своих ворот.

15' Горбатенко все же попытался исправить ситуацию: достал мяч у угла штрафной, покатил его на Комбарова, и Кирилл плотно пробил в ближний угол — Акинфеев справился.

15' В опасную контратаку убегал «Арсенал»! По левому флангу в штрафную армейцев порвался Кангва и сделал передачу на подключившего Бакаева. Тот технично обыграл сразу троих игроков ЦСКА и в опасной близости от ворот Акинфеева сделал передачу на противоположный фланг в пустую зону, где должен был оказаться Горбатенко. Увы, Игорь не «прочитал» ситуацию и ушел чуть ближе к воротам, чем нужно было для того, чтобы пробить.

13' А вот и ответ «Арсенала». Наши футболисты пасом нашли на правом фланге Бакаева, который попытался технично пробить в дальний угол. Но удар получился недостаточно сильным, и Акинфеев, несмотря на то, что не смог зафиксировать мяч в первой попытки, все-таки справился со своей задачей и не позволил кому-то из наших сыграть на добивании.

12' Многоходовочка от ЦСКА! Началось все с правого фланга, затем Сигурдссон на левом отдал мяч под удар Ахметову, и тот мощно пробил. Над перекладиной!

8' Горбатенко не в духе. Слишком далеко прокинул мяч, пытаясь прорваться по флангу, Бекао отобрал его у Игоря, а потом как следует получил по ногам от нашего полузащитника.

6' Левашов! Отлично успел к мячу наперерез Влашичу, который уже был готов нанести удар по воротам «Арсенала».

5' Хороший момент мог быть у нашего нападающего Луки Джорджевича. Пошел заброс у пустую зону, но Лука немного не успел к мячу. Акинфеев, вовремя вышедший из своей штрафной, подстраховал защитников армейцев.

3' Угловой ни к чему не привел. Арсенальцы сумели разрядить ситуацию у своих ворот.

2' Одна из первых атак ЦСКА — и сразу попытка дальнего удара от Сигурдссона. Кто-то из арсенальцев (кажется, Левашов) коснулся мяча, первый угловой у ЦСКА.

1' Стартовый свисток прозвучал! Вперед, за Тулу!!!

0' Небольшая заминка перед началом — боковой арбитр обратил внимание на порванную сетку у ворот «Арсенала». Все быстренько «починили» пластырем. =)

0' Над почти пустым стадионом в Грозном раздаются гордые «Тула, Тула»! Около 200 болельщиков из Тулы сегодня приехали на этот матч поддержать родной клуб. Респект!

0' Команды уже выходят на поле, скоро начинаем!

0' Антураж предстоящей игры — в мини-фоторепортаже от ПФК «Арсенал»:

Галерея 9

0' Сегодня оружейники сыграют в красной форме, армейцы — в белом. Стартовые составы и скамейки запасных перед вами:

0' Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко перед встречей с ЦСКА:

0' ЦСКА сейчас — один из лидеров текущего чемпионата. «Арсенал» же пока на скромном 11-м месте. И в предстоящем матче статистика не на нашей стороне: из последних четырех официальных встреч всего одна победа тульского клуба. Остальные три — сухие победы ЦСКА (дважды 3:0, один раз — разгромные 6:0).

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! 2 марта наш родной клуб открывает официальный сезон 2019 года матчем против московского ЦСКА. Увы, не на родном стадионе и не при поддержке своих болельщиков, как планировалось, а в далеком Грозном — из-за неудовлетворительного состояния поля в Туле. Так что сегодня поддерживаем наших ребят на расстоянии. Начало игры ровно в 14.00 — присоединяйтесь к нашей трансляции!