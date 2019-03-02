МЧС предупреждает туляков о гололедице и снежных заносах

Фото: http://tvsamara.ru

Местами порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 3 марта, на территории региона ожидается облачная погода. Облачно, снег, местами метель, снежные заносы, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7−12 м/с, местами порывы 13−18 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).