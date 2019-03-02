Молодежный «Арсенал» проиграл лидеру первенства

Фото пресс-служба ПФК «Арсенал»

1 марта на стадионе СШ «Арсенал» состоялся матч между молодежными командами тульского «Арсенал» и московского ЦСКА. Гости владели инициативой, но к середине первого тайма арсенальцы смогли выровнять игру.

На кураже подопечные Вадима Гаранина сделали то, что не удалось мадридскому «Реалу» в лигочемпионском матче с ЦСКА. Голкипер москвичей оказался бессильным перед ударом головой дебютанта «Арсенала» Крохина – 1:0. Ассистировали Станиславу Максименко и Куль.

«Но лидер есть лидер. ЦСКА вскоре восстановил равновесие: Елеев мощно пробил под перекладину. И перед самым перерывом Янов на удивление легко нанес удар низом с линии штрафной площади – 1:2», - сообщает пресс-служба тульской команды.

Во втором тайме игра поблекла и не изобиловала голевыми моментами.