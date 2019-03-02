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Молодежный «Арсенал» проиграл лидеру первенства
Фото пресс-служба ПФК «Арсенал»

Молодежный «Арсенал» проиграл лидеру первенства

Матч закончился со счетом 1:2.

1 марта на стадионе СШ «Арсенал» состоялся матч между молодежными командами тульского «Арсенал» и московского ЦСКА. Гости владели инициативой, но к середине первого тайма арсенальцы смогли выровнять игру.
 
На кураже подопечные Вадима Гаранина сделали то, что не удалось мадридскому «Реалу» в лигочемпионском матче с ЦСКА. Голкипер москвичей оказался бессильным перед ударом головой дебютанта «Арсенала» Крохина – 1:0. Ассистировали Станиславу Максименко и Куль.
 
«Но лидер есть лидер. ЦСКА вскоре восстановил равновесие: Елеев мощно пробил под перекладину. И перед самым перерывом Янов на удивление легко нанес удар низом с линии штрафной площади – 1:2», - сообщает пресс-служба тульской команды.
 
Во втором тайме игра поблекла и не изобиловала голевыми моментами.
 
Напомним, из-за неудовлетворительного состояния поля в Туле матч 18 тура чемпионата России «Арсенал» - ЦСКА будет проходит на стадионе в Грозном. Начало игры сегодня, 2 марта, в 14.00.

 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:00 +2
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