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Кубковый матч «Арсенала» с «Оренбургом» состоится не в Туле
Фото пресс-службы «Арсенала».

Кубковый матч «Арсенала» с «Оренбургом» состоится не в Туле

О месте проведения матча будет сообщено дополнительно.

27 февраля решением комиссии РФС по допуску футбольных полей газон Центрального стадиона «Арсенал» не допущен к матчу 1/4 финала Кубка России с «Оренбургом». Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Матч должен был состояться в Туле в среду, 6 марта. О месте проведения матча будет сообщено дополнительно.

ПФК «Арсенал» приносит извинения болельщикам за доставленные неудобства.

Напомним, ранее комиссия РФС не разрешила провести в Туле матч «Арсенал» — ЦСКА. Экспертам не понравилось качество футбольного поля на Центральном стадионе.

 

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