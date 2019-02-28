Фото пресс-службы «Арсенала».
Кубковый матч «Арсенала» с «Оренбургом» состоится не в Туле
О месте проведения матча будет сообщено дополнительно.
27 февраля решением комиссии РФС по допуску футбольных полей газон Центрального стадиона «Арсенал» не допущен к матчу 1/4 финала Кубка России с «Оренбургом». Об этом сообщает пресс-служба оружейников.
Матч должен был состояться в Туле в среду, 6 марта. О месте проведения матча будет сообщено дополнительно.
ПФК «Арсенал» приносит извинения болельщикам за доставленные неудобства.
Напомним, ранее комиссия РФС не разрешила провести в Туле матч «Арсенал» — ЦСКА. Экспертам не понравилось качество футбольного поля на Центральном стадионе.
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