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Матч «Арсенал» – ЦСКА в Туле не состоится

Матч «Арсенал» – ЦСКА в Туле не состоится

Комиссия РФПЛ признала состояние домашнего футбольного поля туляков неудовлетворительным.

Специалисты Российской Футбольной лиги повторно проверили состояние поля на стадионе «Арсенал», где 2 марта была запланирована встреча тульской команды со столичным ЦСКА.

Как сообщает официальный сайт РФПЛ, по результатам проверки выяснилось, что поле не соответствует требованиям Регламента РПЛ и его дальнейшая эксплуатация до окончания агротехнических работ не рекомендуется.

Матч 18-го тура «Арсенал – ЦСКА» состоится 2 марта, в 14.00, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:17 +1
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