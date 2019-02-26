Матч «Арсенал» – ЦСКА в Туле не состоится

Специалисты Российской Футбольной лиги повторно проверили состояние поля на стадионе «Арсенал», где 2 марта была запланирована встреча тульской команды со столичным ЦСКА.

Как сообщает официальный сайт РФПЛ, по результатам проверки выяснилось, что поле не соответствует требованиям Регламента РПЛ и его дальнейшая эксплуатация до окончания агротехнических работ не рекомендуется.