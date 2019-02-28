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В Тульской области тариф на вывоз мусора может снизиться на 22%

В Тульской области тариф на вывоз мусора может снизиться на 22%

Депутаты Тульской областной Думы поддержали проект федерального закона об отмене НДС для региональных мусорных операторов.

28 февраля на очередном заседании Тульской областной Думы депутаты обсудили поправки в Налоговый кодекс, освобождающие региональных операторов по обращению с ТКО от уплаты НДС. 

Соответствующий законопроект Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу в начале февраля. Также, согласно законопроекту, субъекты РФ будут наделяться правом устанавливать налоговую ставку 0% по налогу на прибыль для региональных операторов. Причем в случае принятия субъектом такого решения федеральная составляющая такой ставки также будет составлять 0%.

Все вышесказанное должно привести к снижению оплаты услуг региональных операторов для населения.

По мнению экспертов, тариф должен уменьшиться минимум на 22%.

Обсуждение федерального законопроекта в Тульской областной Думе вызвало жаркие обсуждения.

Одни депутаты считают, что законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ – это первый шаг на пути к снижению выросшего тарифа.

Другие – что меры недостаточны, так как в регионе люди возмущены повышением тарифов, и снижение на 22% – это очень мало.

Несмотря на бурные обсуждения, все присутствующие депутаты единогласно поддержали проект Федерального закона.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:10 −3
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