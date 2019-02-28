В Белеве организатор митинга против высоких тарифов на мусор получил штраф

Белевский районный суд установил, что 22 февраля 2019 года в 17.00 в Белеве на пл. Пролетарской мужчина организовал и провел митинг против высоких тарифов на вывоз мусора. Оказалось, что у белевца не было отличительного знака организатора публичного мероприятия. Этим он совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ.

Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.