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В Белеве организатор митинга против высоких тарифов на мусор получил штраф

В Белеве организатор митинга против высоких тарифов на мусор получил штраф

Мужчина выплатит 10 000 рублей.

Белевский районный суд установил, что 22 февраля 2019 года в 17.00 в Белеве на пл. Пролетарской мужчина организовал и провел митинг против высоких тарифов на вывоз мусора. Оказалось, что у белевца не было отличительного знака организатора публичного мероприятия. Этим он совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ.
 
Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.
 
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:00 0
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