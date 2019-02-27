Фото: SPUTNIK.
БК «Арсенал» стал бронзовым призером Кубка ЕАЭС в Армении
В финальном матче оружейники уступили хозяевам турнира.
Баскетбольный «Арсенал» завоевал бронзовые медали международного турнира, который проходил в Армении. Тульская команда в завершающем матче уступила хозяевам турнира — команде «Урарту». Встреча закончилась со счетом 72:92.
Напомним, что на Кубке ЕАЭС оружейники два матча из трех выиграли: обыграли белорусский «ЦОР-Борисфен» и казахстанский «Барсы Атырау».
Несмотря на то, что три команды набрали одинаковое количество очков, победителем турнира по дополнительным показателям в итоге стали хозяева.
Итоговую турнирную таблицу можно здесь.
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