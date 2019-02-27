новости
новости
Регистрация
БК «Арсенал» стал бронзовым призером Кубка ЕАЭС в Армении
Фото: SPUTNIK.

БК «Арсенал» стал бронзовым призером Кубка ЕАЭС в Армении

В финальном матче оружейники уступили хозяевам турнира.

Баскетбольный «Арсенал» завоевал бронзовые медали международного турнира, который проходил в Армении. Тульская команда в завершающем матче уступила хозяевам турнира — команде «Урарту». Встреча закончилась со счетом 72:92.

Напомним, что на Кубке ЕАЭС оружейники два матча из трех выиграли: обыграли белорусский «ЦОР-Борисфен» и казахстанский «Барсы Атырау».

Несмотря на то, что три команды набрали одинаковое количество очков, победителем турнира по дополнительным показателям в итоге стали хозяева.

Итоговую турнирную таблицу можно здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:38 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
БК Арсеналмеждународный турниркубок ЕАЭС

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ночь на 27 февраля на сугробе в тульском Криволучье кто-то «забыл» автомобиль
В ночь на 27 февраля на сугробе в тульском Криволучье кто-то «забыл» автомобиль
Автосалон «ВИСТА» приглашает туляков на проводы зимы в парк-отеле «Цитадель»
Автосалон «ВИСТА» приглашает туляков на проводы зимы в парк-отеле «Цитадель»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.