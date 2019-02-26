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БК «Арсенал» вырвал победу во втором матче международного турнира

БК «Арсенал» вырвал победу во втором матче международного турнира

Баскетболисты обыграли «Барсы Атырау» из Казахстана со счетом 76:75.

БК «Арсенал» принимает участие в международном турнире в Ереване. Четыре команды разыгрывают между собой Кубок ЕАЭС. Ранее Myslo писал, что туляки в первом матче обыграли белорусский «ЦОР-Борисфен» со счетом 83:68.

Вторую игру оружейники провели с «Барсы Атырау» из Казахстана. Матч держал в напряжении до последних секунд. Как сообщает пресс-служба БК «Арсенал», три раза по ходу матча менялся лидер. Наши баскетболисты вырвали победу за 11 секунд до финальной сирены.

Дмитрий Рытенко, оформив дабл-дабл, стал самым результативным.

Полную трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Сегодня, 26 февраля, БК «Арсенал» в 18.00 сыграет с «Урарту» из Армении.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:50 +3
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