новости
новости
Регистрация
БК «Арсенал» стартовал с победы в международном турнире

БК «Арсенал» стартовал с победы в международном турнире

Туляки обыграли соперника из Белоруссии со счетом 83:68.

Баскетбольный «Арсенал» успешно стартовал в международном турнире — в Ереване проходит розыгрыш Кубка ЕАЭС. В первом матче туляки обыграли белорусский «ЦОР-Борисфен» со счетом 83:68.

Самыми результативными в составе «Арсенала» стали Артур Усков, набравший 19 очков, и Владимир Радивоевич — 14 очков. Больше всех подборов на счету Дмитрия Рытенко — 12.

Отметим, что максимальное преимущество туляков по ходу матча достигало 30 очков.

Полную трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Расписание следующих игр «Арсенала»:

  • 25 февраля, 12.00 — «Барсы Атырау» — «Арсенал»;
  • 26 февраля, 18.00 — «Урарту» — «Арсенал».
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:05 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
БК Арсеналбаскетболмеждународный турнир

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на восстановление работоспособности ливневок потратят более 19 млн рублей
В Туле на восстановление работоспособности ливневок потратят более 19 млн рублей
Юный туляк установил рекорд России по устному счету
Юный туляк установил рекорд России по устному счету
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.