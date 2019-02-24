БК «Арсенал» стартовал с победы в международном турнире
Туляки обыграли соперника из Белоруссии со счетом 83:68.
Баскетбольный «Арсенал» успешно стартовал в международном турнире — в Ереване проходит розыгрыш Кубка ЕАЭС. В первом матче туляки обыграли белорусский «ЦОР-Борисфен» со счетом 83:68.
Самыми результативными в составе «Арсенала» стали Артур Усков, набравший 19 очков, и Владимир Радивоевич — 14 очков. Больше всех подборов на счету Дмитрия Рытенко — 12.
Отметим, что максимальное преимущество туляков по ходу матча достигало 30 очков.
Полную трансляцию матча можно посмотреть здесь.
Расписание следующих игр «Арсенала»:
- 25 февраля, 12.00 — «Барсы Атырау» — «Арсенал»;
- 26 февраля, 18.00 — «Урарту» — «Арсенал».
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