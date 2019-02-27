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В ночь на 27 февраля на сугробе в тульском Криволучье кто-то «забыл» автомобиль
Фото Myslo.

В ночь на 27 февраля на сугробе в тульском Криволучье кто-то «забыл» автомобиль

Очевидно, водитель потерял управление и съехал с проезжей части, а потом бросил машину.

Брошенный ВАЗ-2114 обнаружился на ул. Металлургов в районе пересечения с ул. Нестерова. Легковушка въехала на сугроб возле автомойки. Водителя поблизости видно не было.

Судя по положению транспортного средства, ВАЗ двигался по ул. Металлургов в направлении центра, не вошел в поворот и влетел на сугроб на противоположной стороне улицы.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:50 +4
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