Фото Myslo.
В ночь на 27 февраля на сугробе в тульском Криволучье кто-то «забыл» автомобиль
Очевидно, водитель потерял управление и съехал с проезжей части, а потом бросил машину.
Брошенный ВАЗ-2114 обнаружился на ул. Металлургов в районе пересечения с ул. Нестерова. Легковушка въехала на сугроб возле автомойки. Водителя поблизости видно не было.
Судя по положению транспортного средства, ВАЗ двигался по ул. Металлургов в направлении центра, не вошел в поворот и влетел на сугроб на противоположной стороне улицы.
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