В ночь на 27 февраля на сугробе в тульском Криволучье кто-то «забыл» автомобиль

Фото Myslo.

Очевидно, водитель потерял управление и съехал с проезжей части, а потом бросил машину.

Брошенный ВАЗ-2114 обнаружился на ул. Металлургов в районе пересечения с ул. Нестерова. Легковушка въехала на сугроб возле автомойки. Водителя поблизости видно не было.

Судя по положению транспортного средства, ВАЗ двигался по ул. Металлургов в направлении центра, не вошел в поворот и влетел на сугроб на противоположной стороне улицы.