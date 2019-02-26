Где в Туле отключат электричество 27 февраля
«Тулгорэлектросети» информируют о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Максимовского, 11, 7, 9,
- ул. Металлистов, 2-23,
- ул. Курковая, 30-70 (чётн.),
- ул. М. Горького, 210,
- ул. Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.),
- ул. Дульная, 31-в, 29,
- ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),
- ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
- 1-й Волоховский пр-д, 12-48 (чётн.), 21-49 (нечётн.),
- 2-й Волоховский пр-д, 22-38 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
- ул. 4-я Овражная, 4-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
- ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.),
- ул. Газовая, 30, 32, 34,
- ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Верещагина, 1-22, 2-а, 1-а, 1-б, 1-в,
- ул. Коксовая, 33, 35, 38-48 (чётн.),
- пр-д Верещагина, 1-7,
- Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
- ул. Циолковского, 60-74 (чётн.), 77-87 (нечётн.),
- ул. Шевченко, 43-81 (нечётн.), 58-а-82 (чётн.),
- ул. С. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Станиславского, 81, 83, 115,
- ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б,
- ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
- пер. Водоохранный, 15,
- ул. Водоохранная, 37-53,
- ул. 3-я Гостеевская, 1-5, 1-в (нечётн.), 4-8 (чётн.).
Другие статьи по темам
Событие
Место