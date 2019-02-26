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Где в Туле отключат электричество 27 февраля

Где в Туле отключат электричество 27 февраля

«Тулгорэлектросети» информируют о плановых работах.

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Максимовского, 11, 7, 9,
  • ул. Металлистов, 2-23,
  • ул. Курковая, 30-70 (чётн.),
  • ул. М. Горького, 210,
  • ул. Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.),
  • ул. Дульная, 31-в, 29,
  • ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),
  • ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
  • 1-й Волоховский пр-д, 12-48 (чётн.), 21-49 (нечётн.),
  • 2-й Волоховский пр-д, 22-38 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
  • ул. 4-я Овражная, 4-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
  • ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Газовая, 30, 32, 34,
  • ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Верещагина, 1-22, 2-а, 1-а, 1-б, 1-в,
  • ул. Коксовая, 33, 35, 38-48 (чётн.),
  • пр-д Верещагина, 1-7,
  • Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
  • ул. Циолковского, 60-74 (чётн.), 77-87 (нечётн.),
  • ул. Шевченко, 43-81 (нечётн.), 58-а-82 (чётн.),
  • ул. С. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 81, 83, 115,
  • ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б,
  • ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
  • пер. Водоохранный, 15,
  • ул. Водоохранная, 37-53,
  • ул. 3-я Гостеевская, 1-5, 1-в (нечётн.), 4-8 (чётн.).
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:49 +3
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