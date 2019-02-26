Тулякам предлагают поучаствовать в оформлении городского пространства «Искра»
На площади в 10 тысяч квадратных метров можно реализовать самые смелые и нестандартные идеи.
Администрация тульского городского пространства «Искра» ищет нестандартные форматы и смелые идеи оформления для летних праздников, концертов, фестивалей и выставок.
Для воплощения замыслов – 10 тысяч квадратных метров в самом сердце Тулы. Принять участие в оформлении нового квартала могут все желающие. Самые удачные проекты будут реализованы.
Вам есть, что предложить? Звоните по телефону: 8(920)780-44-44 или пишите на: info@iskra.life
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