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Тулякам предлагают поучаствовать в оформлении городского пространства «Искра»

Тулякам предлагают поучаствовать в оформлении городского пространства «Искра»

На площади в 10 тысяч квадратных метров можно реализовать самые смелые и нестандартные идеи.

Администрация тульского городского пространства «Искра» ищет нестандартные форматы и смелые идеи оформления для летних праздников, концертов, фестивалей и выставок.

Для воплощения замыслов – 10 тысяч квадратных метров в самом сердце Тулы. Принять участие в оформлении нового квартала могут все желающие. Самые удачные проекты будут реализованы.

Вам есть, что предложить? Звоните по телефону: 8(920)780-44-44 или пишите на: info@iskra.life

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:45 +2
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Тулаулица Советская

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